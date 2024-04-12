儀式感都慳！港女呻周年紀念食外賣「盤都唔擺」　丈夫1原因解釋

不少女生認為紀念日應該好好慶祝！有女子在網上大呻，指以住周年紀錄都會外出用餐及交換小禮物，但今年丈夫只安排留在家中叫外賣，甚至拒絕擺盤「點返枝蠟燭叫燭光晚餐都冇咁嬲」。丈夫解釋因為有外賣優惠，而且外賣本身有餐具，不想多做步驟「唔想洗」，人妻批評他連一點儀式感都省略。有網民建議她嘗試向丈夫表達己見，對方可能不知問題所在，惟部份人認為不必過於執着儀式感，「一齊得愈耐對呢啲節日無感」、「日子日日都係咁過啦」。



樓主批評丈夫叫外賣後「盤都唔擺」，認為對方欠缺儀式感。（小薯茄《觸不到的情人節》截圖）

樓主在親子王國討論區以「男人真係唔明白儀式感呢回事」為題發帖，表示自己很少和伴侶慶祝，以往紀念日「多數都係出去食餐飯，再交換吓小禮物仔，叫做象徵式慶祝一下周年紀念」。最近幾年丈夫愈來愈隨意，慶祝活動變得敷衍，不會再年年交換禮物，今年周年紀念更只叫外賣吃，而且「盤都唔擺，直接拎出嚟食，咁樣同平時係冇分別」。

樓主不忿稱：「大佬呀，都叫周年紀念呀，點返枝蠟燭叫燭光晚餐都冇咁嬲。」丈夫解釋因為外賣有優惠，消費200元半價，比外出用膳便宜，不擺盤純粹因為不想洗碗，「外賣本身都有個兜，費時做多個步驟」。樓主大呻每年只有幾個紀念日，「連嗰少少儀式感（都）慳」、「係咪所有男人都係咁㗎？」。

網民認為「佢記得個日子已好好」，建議樓主下次早點提醒另一半周年紀念要外出慶祝，「如果你真係咁重視，唔好留畀男人揸主意，呢啲受唔起考驗」，如未特別提醒「正常人都會敷衍了事」。有留言又反指樓主如果緊張也可主動安排，「紀念日係大家的，遇上不滿，點解老是男人的問題？」。

然而，部份有家室的網民表示不太重視紀念日，「有咗小朋友之後，最有儀式感就係小朋友生日」、「我除左第一年有出去食個飯叫做慶祝吓，跟住呢十幾年都無啦」。樓主回覆指紀念日一年只有數天，慶祝一下也不過分，平日周年紀念都是丈夫負責，「不過見到咁多位姊妹都係冇咩儀式感，有少少覺得係自己問題」、「下次我直接book埋餐廳，好過依家咁有誤會」。

（親子王國）