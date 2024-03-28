車錢黨？大埔街坊遇一家三口討現金返內地　1句KO網民也讚好

「借錢黨」、「請食飯黨」頻繁出沒，還多了「車錢黨」？有港女在大埔街坊群組發帖，指自己在八號花園附近，遇到說普通語的一家三口，向她表示「用晒啲錢」，想向她討車費返回內地。她懷疑有詐，便叫對方向警察求助。帖文引起不少街坊關注，有人留言「中午時，佢哋都有問我」、「話事話，而家大埔墟火車站旁同公園仔個邊都多咗好多乞衣搵食」，亦有不少網民讚樓主做得好，「對，搵警察幫」。



樓主在大埔的八號花園附近，遇到說普通話的一家三口，向她表示沒有錢，想向她討車費返回內地。（GettyImages）

樓主在Facebook群組「大埔TAI PO」發文，指她在八號花園附近，遇到說普通語的一家三口，向她表示「用晒啲錢」，想向她討車費返回內地。該港女懷疑有詐，便叫對方向警察求助。

事件引來不少街坊關注及回應，「話事話，而家大埔墟火車站旁同公園仔個邊都多咗好多乞衣搵食」、「中午時，佢哋都有問我」。

有不網民指這種手法老舊，「呢條橋舊啦」。（《從天而降的一億顆星》劇照）

有不網民指這種手法老舊，「呢條橋舊啦」、「繁花年代已用的詐騙手法」。有人認同樓主做法，「對，搵警察幫」、「用晒啲錢你應該帶佢去銀行撳或者帶佢去財務公司」、「感情問題，一律建議分手；錢銀問題，一律建議唔畀」，「叫佢入銀行攞，幾多都有」。有人則認為身受其害，「就係呢啲人搞到我有一次無帶銀包，我只有手機問人PayMe換現金都無人睬我，直到遇到一個好心人幫我兌換」。