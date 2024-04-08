女生瞞男友搶日本機票去慶生　1原因終分手收場仲想…　網民：好癲

未問過就安排旅行，最後竟分手收場。有女生在討論區大呻，自己一直籌備跟男友到日本旅行，為對方慶生，沒想到成功買到大專生優惠機票後，男友「着晒」指他已投身職場不能輕易請假，批評「唔好隨便決定好唔好，有冇問過我」，氣到提出分手。她自知闖禍可能要獨自去旅行，「唔知今次會唔會復合，我諗緊要唔要主動問佢好」。不少網民指責女生只顧自己感受，「自我中心到無得救」，但也有網民不理解其男友「點解要發咁大脾氣」，稱「機票幾百蚊啫，請唔到假當跌咗咪得」。



有女子在討論區發文透露自己買機票後遭男友提出分手。（示意圖 / GettyImages）

樓主在Dcard討論區以「買完優惠機票之後分咗手」為題發帖，表示自己費盡心思成功搶購去大專生優惠機票去日本，「係佢（男友）生日嗰個星期」，打算為他送上他驚喜。可惜發展不似預期，男友知情後反而發火，批評她未有提早商量，「你就話讀緊書啫，我返工邊有咁易請假啊，唔好隨便決定好唔好，有冇問過我」，甚至提出分手。

樓主指男友並非情緒不穩定的人，試過吵架後分手，之後他提出復合。她坦言即使要獨自去旅行也很期待，「同埋一個人嘅plan（行程）同兩個人有分別，加埋因為唔知今次會唔會復合，我諗緊要唔要主動問佢好」。

女友費盡心機成功搶購去日本的優惠機票，打算為他送上他驚喜。（《二月廿九》劇照）

樓主的態度令網民愕然，認為她太自我中心，「人哋都講咗話請唔到假，同埋都分咗手，問嚟有咩意思，當買個教訓」、「佢都講過未必請到假，你仲走去問」、「仲係諗住問佢一唔一齊去，好癲」、「你以為好似睇人哋啲片咁好sweet（甜蜜）咩，現實係你製造緊麻煩俾另一半囉」。

有網民表示理解男友想法，「好明白佢嬲嘅點，錢又無得退，又要佢夾硬請假」、「邊止幾百蚊嘅問題，係尊重嘅問題」。有網民相信這只是分手導火線，「你平時應該有好多嘢辣㷫佢，𠵱家佢終於可以爆晒出嚟同講分手」。不過，部份網民質疑男友反應過大，「有冇咁易嬲，自己請唔到假咪直接同女朋友講去唔到囉，又唔係使咗佢錢」，更留言笑問「究竟咩工生日請唔到假」。

（Dcard）