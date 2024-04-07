驚！17歲少年買$510萬樓　父母證「全部自付」　揭靠這招賺夠錢…

買樓「上車」是不少人畢生願望，但台灣就有1名17歲少年斥資2,000萬新台幣（約510萬港元）買樓，而且「全為自付」，未有被課徵「贈與稅」，引起當地關注。台灣稅務局解釋，主要是少年父親（法定代理人）過去10年做了1件事，證明少年購屋不是靠「贈與」而是「花自己的錢」。

網民看後熱論紛紛，「這就是人生勝利組的代表」、「貧窮限制了我的想像」、「未雨綢繆的父母！」、「三分天注定，七分靠努力，剩下90分靠父母」；也有網民認為「不用羨慕，努力就是了」。



台灣1名17歲少年斥資2,000萬新台幣（約510萬港元）買樓，而且「全為自付」，未有被課徵「贈與稅」，引起當地關注。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，台灣1名17歲少年今年斥資2,000萬新台幣（約510萬港元），購入新北市1處房產，而且「全為自付」，未有被課徵「贈與稅」，引起當地關注。

台北稅務局查證後指出，少年買樓時，銀行帳戶已有足夠資金，且支付價款確實由少年銀行帳戶支付，經核定非屬法定代理人或監護人贈與，故免課徵「贈與稅」。

台北稅務局查證後指出，少年買樓時，銀行帳戶已有足夠資金，且支付價款確實由少年銀行帳戶支付。（示意圖／gettyimages）

台北稅務局又指，少年父親於買賣契約訂定日後30天內，向戶籍所在地主管稽徵機關申報「贈與稅」，並提出少年存摺影印本，證明該項支付不動產價金來源，是少年於2013年至2023年受贈與自父母的存款。稅務局解釋，少年父母每年各有200多萬元免稅「贈與」額度，如果用盡額度，少年從7歲開始「受贈」、10年下來到17歲即可免稅「贈與」4,000萬新台幣（約1,021萬港元），足夠買樓。

稅務局提到，未成年人購置財產，如能證明支付款項為未成年人所有，可免徵「贈與稅」；若不能證明為未成年人所有，視為其法定代理人或監護人的「贈與」，應課徵「贈與稅」。

稅務局提到，未成年人購置財產，如能證明支付款項為未成年人所有，可免徵「贈與稅」。（示意圖／gettyimages）

網民看後震驚，「這就是人生勝利組的代表」、「投對胎的重要性」、「貧窮限制了我的想像」、「父母從小孩還小就有規劃，這很好」、「孩子叫什麼？ 我要巴結」、「他從受精卵時的起點，是我一生奮鬥的終點」、「三分天注定，七分靠努力，剩下90分靠父母」。

也有網民認為毋須羨慕，最重要是努力，「不用羨慕，努力就是了」、「不過就是爸爸幫兒子存了10年的錢，然後用這筆錢買房子給兒子，剛好又可以省去贈與稅」。