阿伯離家1個月　驚見陌生女帶2孩換門鎖密碼霸屋住　她竟這樣說…

離家1個月，住所竟被鵲巢鳩佔？浙江1名老翁早年在杭州購買1個住宅單位，出租數年後，單位一直處於閒置狀態，老翁退休後曾搬回單位暫住，隨後再度到其他地方居住，沒料到個月後返家，發現密碼鎖密碼被更換掉，於是聯絡物業公司職員敲門，見到1名陌生女子和2名小孩在內居住，甚至已買齊家電。女子聲稱涉事單位已被抵押給其父親，所以前來居住，但警方調查後證實沒有抵押記錄，正扣留女子一家，同時為其精神狀況進行鑑定。



老翁離家1個月，沒料到單位被人霸佔，於是報警。（《淪落人》電影劇照）

季姓老翁來自浙江台州，2007年在杭州1個社區購買1個單位，其間委託中介公司出租數年，隨後單位閒置。到了2022年季伯退休後，打算每個月到杭州暫住一段日子，於是將單位重新裝修，並將門鎖換成密碼鎖。完成裝修後，季伯幾乎每個月都會到杭州暫住數天，隨後搬到其他地方，對上一次是今年2月20日。

到了上月26日，季伯回家輸入2次密碼，但都未能成功開門，鄰居見狀告知，有1名女子和2名孩子大約一周前搬到上址居住，當時以為是季伯親戚。季伯聞訊通知物業公司派員到來一起敲門，發現單位住了1名目測40多歲的女子，2名孩子分別大約17至18歲和3至4歲，女子一家不但購買沙發、雪櫃、電視等，而且露台堆滿衣服，廚房碗碟仍未洗好，就連季伯早前放在屋內的數個利市亦不知所終，內有1,000多元人民幣。

涉案女子一時稱涉事單位已經一早被抵押給其父親，一時又稱自己已經懷孕和精神有問題。（《BB來了》電視截圖）

季伯報警求助，該名女子向小河派出所民警報稱，涉事單位已經一早被抵押給其父親，所以她有權居住。但警方經調查後，發現單位仍然屬於季伯夫婦，沒有抵押記錄，密碼鎖沒有被撬開過的痕跡，相信她事前安排鎖匠到場開門。涉案女子雖被警方扣查，但一度聲稱自己已經懷孕和精神有問題，警員帶她到醫院檢查，顯示她沒有懷孕，將會安排人員為她進行精神鑑定，警方正調查其居住理由和開門方式，季伯兒子事後向當地傳媒反映事件。

據了解，物業公司如果見到有陌生人搬入單位，通常會仔細核實身分，一旦對方聲稱是業主親友，他們就會批准放行，有律師指，視乎合約內容來釐清涉事物業公司是否需要承擔責任，若物業公司有疏忽或沒有履行到職責，例如保安員沒有查核對方身份，導致歹徒入屋造成損失，公司可能需要作出賠償，但如果已經採取合理的安全措施，包括設有保安系統和定期巡邏，有機會無需承擔任何責任。

（澎湃新聞）