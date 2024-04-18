買性玩具未畀錢就走！男子1招逃單　大埔成人用品店公開照片尋人

轉數快驚變「走數快」？大埔有成人用品專門店日前疑遇上顧客逃單，取走價值506元的性玩具商品後並未真正付款就離開。店舖指該名男顧客向店員展示網上轉賬截圖後就走，店員隨後發現並未收到款項，向銀行查詢得知並無交易紀錄，惟當時男子已不知所終。之後男子再三推諉不願到店繳付欠款，甚至消失不再回應，故店主決定公開其照片在網上尋人。



大埔有成人用品專門店日前疑遇上顧客逃單，1名男子取走價值506元的性玩具商品後並未真正付款就離開，故店舖公開其照片尋人。（FB圖片）

有成人用品專門店在Facebook專頁發帖尋人，指有男顧客疑買性玩具後沒付錢就走。事發於上周四（4月11日），1名男子前往位於大埔的店內購物，選取所需商品後以網上轉賬506元給店方，並向店員展示手機轉賬截圖後就拿着商品離開。店員隨後發現並未真的收到過數，於是致電銀行查詢，卻獲銀行告知「無呢筆交易」。

店員疑上當受騙，於是傳訊聯絡男子，對方表示可能過了每日轉賬上限才未能成功過數，又承諾當日店舖關門前會到店內付款。不過，男子最終用各種藉口推託，並未現身，也違背晚上經網上轉賬的承諾，之後更直接消失不再回應，一直拖欠款項。

男子向店員展示網上轉賬截圖後就走，店員隨後才發現並無交易紀錄，驚覺受騙。（GettyImages）

店員稱自己未確認收款成功就讓對方離開是「onX」，但不忿遭男子用轉賬截圖及謊言再三瞞騙，「遇上騙子呃錢都夠慘，仲要呃我OT（加班）。錢無畀到，仲扮嚟叫我喺舖頭等」。至於店主發帖時就上傳男子到店時的監控畫面，希望透過網上尋人，稱「有冇人識呢個靚仔呀？買性玩具未畀錢呀」，又指正考慮往警署報案，並希望有認識男子的人提醒對方還錢。截至今日（4月18日），店主更新限時動態時指收到不少人私訊稱曾遭該男子騙財，而目前店主仍未能找到該男子，並表示「錢預咗攞唔返」，但希望能提醒其他店舖小心。

有網民代為將帖文轉載至大埔居民群組，表示「各位老闆要留意下，FPS收錢一定要check（核實）咗先」。事件引起網民討論，不少人不齒男子的行為，大鬧他「可恥」，「咁都要呃？仲要嘥人時間」、「由佢cap圖（截圖）嗰刻，佢都係想博大霧，走咗仲點會返嚟畀錢」。亦有網民勸店主盡快報案，「報警啦，咪放過呢啲人」、「報警拉佢」。

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