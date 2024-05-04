裁員｜打工仔被迫交人　「以死相迫」高層咁回應　憂遭同事鬧冷血

上司在公司裁員時要「交人」，內心着實難受。有打工仔在網上發文，指自己從事金融業，管理層要她裁走部份表現較差的下屬，問過可否自行請辭代替炒下屬，對方指「同我自己走唔走係冇關係」，會交由其他同事執行裁員。她擔心同事看法，「實際睇到個同事喊晒咁，問點解要揀佢，佢仲要養家，供樓，我又只可以講啲廢話」，不懂如何面對。



不少網民表示現時市況差，裁員「大家都唔想」，表現較差同事可能心裏有數，勉勵樓主往前看，「將呢件事睇為1個task（任務），而唔係保護唔到下屬」。



有打工仔在討論區發文，表示管理層下令裁員，她要「交人」。（示意圖 / GettyImages）

樓主在親子王國討論區以「公司裁員」為題發帖，交代自己從事金融業，「而家個市真係好差，仲衰過海嘯嗰陣多多聲，之前海嘯係暴跌，但你覺得係會慢慢升返，而家係陰乾」。早前管理層下令裁員，「唔係被裁，係負責揀人去裁嗰個」，自責無能力保護下屬。

她續指，公司已訂明要開除的職級及人數，認為部份下屬「生產力偏低」，即使願「以死相迫」，自行請辭保住下屬都無用，管理層指「同我自己走唔走係冇關係」，若她請辭會找同事執行裁員。樓主強調自己並非無情無義的人，會按表現、家庭狀況選人，但擔心「可能啲同事都覺得我好冷血」、「理性上我明嘅，但實際睇到個同事喊晒咁，問點解要揀佢，佢仲要養家，供樓，我又只可以講啲廢話」。她會問其他部門能否收留被裁同事，也會盡量寫好推薦信。

樓主自責無能力保護下屬，擔心被同事誤會成內心冷血的人。（示意圖 / GettyImages）

樓主透露，公司打算聘請更多年輕、薪酬要求低的新人，裁員對象主要是中年人，「個個有家室」、「班管理層聽得多科技嘢，成日話公司要轉型，覺得班舊員工無生產力，所以要炒晒佢哋」。她不同意公司「未預備好就炒晒啲人」，無奈嘆「遲早輪到自己」。

帖文引起熱議，不少網民認為市況差，裁員是大勢所趨，建議樓主無需過於自責。亦有網民勉勵樓主往前看，「將呢件事睇為1個 task，而唔係保護唔到下屬，每個人能力有限，被裁嘅同事會難過，理性上，佢哋知道唔係你問題」、「職場上講咩仁義道德，個個都係為錢㗎啦」。

（親子王國）