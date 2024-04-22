女子約炮變上堂？醫學系男生贈健康貼士兼送藥　網民笑讚︰好貼心

不少人約炮都是尋求一時歡愉，甚少理會對方私事。台灣1名女子在網上表示，約炮時見到有男生自稱就讀醫學系，而且可以提供體檢報告，好奇下相約對方見面，結果發現對方身高和外型完全符合自己心水，不但目測近1.8米高，而且皮膚狀況良好，故很快便與對方發生關係，但在事前，男生展開長達20分鐘「健康小教室」，甚至詢問可否先聞其下體有否異味，女生反被迷倒，「受教」後展開激戰，完事後男生再次「唐三藏」上身，甚至送上1個附有多款藥物的「大禮包」，以及1樽500毫升的礦泉水，叮囑她飲完所有水和服藥，確保身體包括私處的健康，對方更指女生是第一個收下他「大禮包」的炮友。

明明合眼緣、性愛方面同樣合拍，但偏偏做出令人尷尬言行，令女生感到掃興，「那種複雜心情誰懂？」，其他網民笑言「其實準備大禮包算蠻體貼的，很在意女性私密處健康，但先聞私密處氣味確實很解（意指掃興）」、「大禮包真的貼心，但聞下體先嚇瘋」。



男生在完事後繼續「說教」，甚至送上一個附有多款藥物的「大禮包」，以及一樽500毫升的礦泉水，叮囑樓主飲完所有水和服藥，確保身體包括私處健康。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示自己身高1.68米，體重58公斤，胸部D罩杯，過往試過約炮，但近日經驗令她感到愕然，當時見到1名男生自我介紹是台灣1間大學的醫學系學生， 甚至註明有體檢報告，由於過往沒有遇過這類型的男生，感到好奇和安心，於是相約對方在該間大學附近用膳。

當時樓主選擇約在公眾地方，認為如果不合意，可以轉身離開，但見到該名男生目測1.78米，留下少許鬍渣，皮膚狀況不錯，眼睛小小，加上正常造型，完全是樓主的心水，立即決定隨便購買食物，直接前往房間用膳。

樓主當時一副「戰鬥格」。（示意圖/Getty Images）

樓主一副「戰鬥格」身穿黑色短裙，除下外套後就見到蕾絲邊貼身吊帶背心，根據過往經驗，「目前沒有一個男生受的了這個配搭」，但男生仍然非常冷靜，先從背囊取出其體檢報告，繼而開啟「念經模式」，解釋發生性行為前洗澡有多重要，而且指出市面上的9價疫苗只能防止9種HPV，所以仍然有患上子宮頸癌的風險，甚至認為樓主穿上緊身衣服，很容易滋生細菌，其間更詢問可否先聞其下體有否異味，過程歷時約20分鐘。

樓主形容如果對方外型不合心水，她應該會立即離開，但「奇妙的是聽他講了20分鐘之後，我（樓主）竟然開始覺得他有點可愛」，決定堅持下去，最終如願和對方激戰，性愛方面非常合拍。

樓主堅持聽了20分鐘「健康講座」，最終如願和男生激戰，性愛方面非常合拍。（示意圖/Getty Images）

完事後，男生遞上1樽500毫升礦泉水和1個「大禮包」，樓主當時再度感到愕然，暗想「該不會衛教小教室又要開始了？」，果然男生先叫她飲完礦泉水，繼而解釋「性行為後一定要排尿，才可以把膀胱的細菌沖乾淨」，甚至指出「大禮包」內有益生菌和噴霧，叮囑她服藥和使用噴霧，預防私處受到感染，而且免費送上花青素和事後藥，更問道「會不會很晚睡，我（男生）看妳（樓主）回我訊息都很晚，這樣免疫力下降，就會導致…」，一系列說教內容令樓主頭昏腦脹。

男生叫樓主飲完礦泉水，繼而解釋「性行為後一定要排尿，才可以把膀胱的細菌沖乾淨」，隨後繼續「說教」。（示意圖/Getty Images）

男生指出樓主是第一個收下他「大禮包」的炮友，但樓主在帖文中指出，明明所有事都非常完美，但偏偏對方做出令人尷尬言行，令她大感掃興，「那種複雜心情誰懂？」，網民紛紛笑言「好讚，想排隊」、「約炮都這麼認真對待」、「這什麼健康約炮課程？」、「如果是真的，我會覺得這男人很可愛」，但亦有人質疑帖文是否廣告。

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