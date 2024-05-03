台中學生用陳列馬桶大便！店方要求付費購買　父解釋惹網民炮轟

養不教，父之過？台灣一名父親日前和就讀國中（中學）的兒子去逛商場，或許是人有三急，兒子居然直接使用店家用作陳列的馬桶大便。事後店方要求男子結帳購買，他卻反指對方沒有清楚列明馬桶不能使用，又為兒子護航「才幾歲能懂什麼」。帖文惹來不少網民批評，斥樓主教育失敗，「你兒子可以說年紀小不懂，你是大人，請問你是腦子少了一塊嗎？」、「都國中了還不教他犯錯要負責，不然你是要等他犯刑法才要教嗎」；亦有人覺得是惡搞，樓主只是「作故仔」。



台灣有國中生和父親逛街時，疑因人有三急，竟直接使用陳列馬桶去大便。（GettyImages／示意圖）

綜合台灣媒體報道，該父親以匿名方式在facebook群組「匿名3公社」發帖，指4月27日（上周六）與就讀國中的兒子去逛商場，兩人走至浴室展區時，兒子看到馬桶便直接上前使用大便。事後樓主被店方要求付費購買涉事馬桶，他卻反指是對方沒有明確標明展示所用的馬桶不能使用，又理直氣壯稱「兒子才幾歲而已，能懂什麼？」

店方要求該父親結帳購買馬桶，他卻反指是店方責任，事關馬桶沒有清楚列明不能使用。（GettyImages／示意圖）

帖文引來網民嘩然，紛紛批評樓主教育失敗，「不要把管教丟給店家」、「你兒子可以說年紀小不懂，你是大人，請問你是腦子少了一塊嗎？」、「都國中了還不教他犯錯要負責，不然你是要等他犯刑法才要教嗎」、「你都說了展示用！爭辯只是自取其辱」，又嘲諷稱「銀行也沒貼不準搶劫，你怎麼不去搶」、「認真的嗎？國中了欸！需要去評估看看嗎？」。

有人則覺得樓主只是「作故仔」，「國中生在展示的空間使用展示的馬桶？這麼不在乎隱私？」、「國中還不懂得要去洗手間上廁所？就算是真的，那也是你跟你另一半的問題啊」。不過有網民則指事件未必是虛構，事關他曾帶一群學生逛特力屋（台灣大型DIY居家修繕工具與材料販賣連鎖店），學生居然把保險箱玩到上鎖，認為種種奇怪行為在現在學生眼裏或許都是正常事。

（FB群組「匿名3公社」）