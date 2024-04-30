生仔要考牌｜2童商店狂搖有氣飲品放回原位　網民鬧爆：父母之過

生仔要考牌？近日網上流傳1段影片，拍下2名小孩站在連鎖日式飯團店的凍櫃前，先後拿起膠樽裝有氣飲品狂搖，其中1名年紀較小的更「開雙槍」，雙手各持1支飲料猛搖，然後將飲品放回原位，可以想像下位購買的客人打開便會遭殃。

樓主將影片放上網公審，引來不少網民議論，認為「家長應該阻止」、「父母之過」、「可以多手到咁」；也有人揶揄「開埋佢呀嘛，玩啲唔玩啲」。



有網民拍下2名小孩站在連鎖日式飯團店的凍櫃前，先後拿起膠樽裝有氣飲品狂搖。（影片截圖）

有網民在Facebook的群組「生仔要考牌系列」發布影片，題為「小時候嘅你有冇咁玩過呢」。從這段11秒的影片可見，在連鎖日式飯團店的凍櫃前，有2名男童，較高的那位先拿起一支膠樽有氣飲料，連環大力上下狂搖數下後放回原位，身旁較細小的男童立即有樣學樣，更雙手各取1支猛搖後放下，看來意猶未盡，再提起另1支搖晃，最後才肯放下，其間不見有父母或大人過來干涉及制止。

影片一出在網上瘋傳，引來不少網民留言，認為是父母家教問題，「父母之過」、「父母在那？」、「家長應該阻止」、＇「可以多手到咁」、「唔識教真係唔應該生」。

有網民直認小時也曾這樣做，但會被父母責備，「實有玩過，亦俾人鬧過」，亦有人表示父母有教落不可亂掂，「無！啊媽細個有教我：唔買唔好掂人哋啲野。」、「吓，完全唔會咁玩」、「小時候無咁做過，依家做家長都唔會畀小朋友咁做」。

有網民鬧爆他們的行為，「唔衰唔做，又唔見佢哋搖支水同烏龍茶」、「即刻買返支對住佢塊面開，小朋友請你飲㗎」，有人亦分享類似情況，「見過有細路大力撳啲飯團，佢阿媽冇出聲，我企喺佢哋後面鬧佢，佢阿媽唔敢出聲，跟住帶咗佢走」、「我去數字屋購物，有2個細路（目測大概6，7歲），用手搞薯片餅乾貨品，個阿媽見到都唔出手阻止同教導」。