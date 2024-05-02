視姦？港女下身穿這樣行旺角　呻被狂𥄫：以為無着衫　網民揭關鍵

「視姦」問題屢惹爭議。有剛考完DSE（中學文憑試）的港女於社交平台發相發文，大呻自己着超短「迷你裙」到旺角行街，結果一直被人「睥住」，令她感到不舒服「唔享受唔鍾意」，嘆道「唔知以為自己無着衫出街……香港果然唔允許呢種短裙嘅存在」。

帖文引來網民熱議，點出被望關鍵，「可能因為好睇先望」、「真係好少見，短到真理褲咁」、「通常好靚同好怪，都會情不自禁咁望多兩眼」。也有人反問「望下都唔得？」。



有港女於社交平台發相發文，大呻自己着超短「迷你裙」到旺角行街，結果一直被人「睥住」，令她感到不舒服「唔享受唔鍾意」。（網上圖片）

該港女於社交平台threads發布多張相片，留言「考完DSE DAY 1我終於變返個人」，然而她穿着超短「迷你裙」到旺角行街，卻一直被人「𥄫」，令她感到不舒服「唔享受唔鍾意」，大呻「香港果然唔允許呢種短裙嘅存在……全日出街俾人睥住，唔知以為自己無着衫出街」。

從樓主上載相片見到，她穿了藍色短袖上衣，下身則是白色超短「迷你裙」，幾乎露出整條大髀位置。她又擺出多款姿勢在旺角街頭「打卡」拍照。

帖文引來網民熱議，為樓主分析原因。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，為樓主分析原因，「可能因為好睇先望」、「靚咪多人望，有咩問題，咁諗咪得」、「好好睇！活潑開心嘅feel！」、「好美！」、「係特別啲，俾人望好正常」、「真係好少見，短到真理褲咁」、「咁有自信，係人都會好奇望多兩眼」、「通常好靚同好怪 ，都會情不自禁咁望多兩眼」。

另有網民認為如果只望一眼未有其他舉動，沒大問題，「望下都唔得？」、「有自信係好事，但係而家真係好多人由自信變咗自大」。