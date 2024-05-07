$700買花送老婆　反被罵嘥錢「X到開花」　連登仔崩潰百思不解

不少人或會送花以表心意，不過最近1名男子就在連登討論區發文訴苦，指自己早前花了700元買花送給老婆，不料對方直接大罵他浪費錢，「俾佢X到開花」，甚至與他冷戰。男子百思不得其解，指老婆過去已數次問他「有冇機會有花收」，想不到真的收花時女方竟如此生氣。



1名男子在連登討論區發文，指自己早前花了700元買花送給老婆，不料對方直接大罵他浪費錢。（《愛回家》劇照）

樓主在連登討論區以「買花送畀老婆俾佢X到開花」為題發文，表示近日花700元買花送給老婆，不料愛妻看見花後卻大發雷霆，「話$700好貴，寧願用嚟食咗佢……你啲錢咪就係我啲錢，你使緊我哋錢咋」，而且隨即「黑面」，與樓主冷戰，不再與他說話。

樓主大感無奈，稱平時自己會將所有薪金全交老婆打理，並指老婆此前已問過數次「有冇機會有花收」，他便以為是意有所指，亦非常識相地買了花，然而結局卻不似預期，讓他不禁崩潰慨嘆「點㗎究竟」。

樓主指老婆此前已問過數次「有冇機會有花收」，他便以為是意有所指，亦非常識相地買了花，可惜結局卻不似預期。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

帖文極速引起大批網民討論，不少人紛紛分析女方心裏的真實想法，「試下畀7千佢」、「我係叫你用100蚊紙摺花畀我呀死佬，咁都要我教？」、「口講話要，心入面直接畀CASH（現金）/ 帶佢食返餐好嘅仲好」、「因為佢只要個心意同情趣，但又覺得啲花唔值咁嘅價，下次買細細紮，幾十蚊就得」、「到時同人比較，女人：你又無買花畀我，結論係咪都死」。

不過，也有人稱讚女方不貪圖不設實際的禮物，「呢啲先係好女人，夠實際」。由於帖文引來網民熱烈討論，樓主後來留言補充，強調自己非常愛太太，今次只想吐一吐苦水，事件沒有影響他對妻子的感情，「嘩，做咩上咗熱門，小弟好愛老婆㗎，只係申（呻）兩句咋」。

（連登討論區）