《東張》母親節播何伯何太真愛宣言？僅預告片網民呻：世紀大騙案

【東張西望／何伯／何太／公屋富戶】無綫（TVB）《東張西望》周六（5月11日）預告會播出新一集何伯、何太「忘年戀」，大批網民引頸以待，準時於周日（5月12日）母親節晚上7時半收看《東張西望》，滿心期盼觀知道何伯最新近況。惟周日晚節目未有如網民預期般播出足本訪問，只播了1分鐘預告片，預告周一（5月13日）晚上才播出足本訪問。網民大感失望，自稱「苦主」直斥「世紀大騙案」，大呻「過咗母親節都見唔到何伯到新何太，變咗無親節？」，又質疑《東張》是想「呃收視」。

不過翻查資料，《東張西望》周六播出預告時，只說「繼續留意《東張西望》」，沒有說明播出日期，至周日晚的第2集預告片，才明確指出周一（5月13日）播出訪問，故令網民有了誤會。



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《東張西望》周日晚未有一如預料播出何伯、何太足本訪問，只播了1分鐘預告片，預告周一（5月13日）晚上播出足本訪問。（《東張西望》截圖）

《東張西望》報道的76歲何伯與46歲內地婦（下稱「新何太」，結婚證書顯示43歲）「忘年戀」，引起中港網民哄動。事件發酵多天，《東張西望》周六（5月11日）播出新一集預告，指何伯何太會再現身證明「真愛」並反駁傳言，提醒觀眾留意《東張西望》。

《東張西望》預告，何伯與新何太將再次現身證明「真愛不怕洪爐火」，並逐一回應傳言。（《東張西望》截圖）

至周日（5月12日），大批網民準時晚上7時半收看《東張西望》，打算見證何伯何太大反擊，然而《東張西望》未有一如預料播出足本訪問，只播了1分鐘預告片，預告周一（5月13日）晚上播出足本訪問。

網民苦等大半天，在母親節亦不忘要追看何伯事件的最新發展，沒料到看了節目半小時大感失望，紛紛自稱「苦主」，不少人在facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」呻慘，直斥「世紀大騙案」，有人更稱「過咗母親節都見唔到何伯到新何太，變咗無親節？」，又質疑《東張西望》是想「呃收視」，「呃咗成半個鐘」、「又話做，我仲坐係到睇，好日都唔坐係到睇電視囉！」。甚至有人推測，《東張西望》是怕收到何伯友人律師信，所以才不敢播出節目，而該群組在短短幾天內，已有逾6.1萬名會員，可見何伯動向極受關注。

網民以為《東張西望》會在母親節播出何伯與何太的足本訪問，沒料到是預告片，慘呻是「世紀大騙案」。（facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」截圖）

不過，翻查資料，《東張西望》周六播出首集預告時，只說「繼續留意《東張西望》」，沒有說明播出日期，至周日晚的第2集預告片，才講明會在周一播出。有網民就呼籲毋須心急，「聽晚（周一）做啦！唔使急」、「單嘢有排搞，唔急」。

何伯指子女旨在爭產 何太：我名正言順成為合法夫妻，就有繼承權

而周日播出的預告，何伯、何太在鏡前展示恩愛，何太更說：「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。」面對5個子女反擊，何太反駁「佢再娶嘅女人唔係我，佢哋一樣反對，你信唔信？」。何伯更指摘5個子女只為「爭遺產」，何太則補充「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋（何伯5名子女）就無咗繼承權，咪先下手為強」。

至於何太被指灌「迷魂湯」，何伯激動表示，「啲人話飲迷魂湯飲死你，啲湯有毒。飲死我？我愈飲愈精神呀！」何太則在鏡頭前餵何伯飲湯，大曬新婚夫婦的恩愛。