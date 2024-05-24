丹麥牛油大亨立百年遺囑！稀有古幣100年後才可繼承　估逾$5.6億

富人訂立遺囑各有目的，而丹麥牛油大亨拉爾斯（Lars Emil Bruun）生前是古董錢幣收藏家，其歷年收集的2萬件古幣藏品更是價值連城，而他於1923年逝世時立下「百年遺囑」，訂明其藏品必需在100年後才歸後人所有。這份遺囑的年期已說明其當代子孫將無緣享用這批藏品的價值，而背後原因竟是因為他有一顆愛國心！原來拉爾斯親身見證第一次世界大戰，被戰爭的破壞力深深觸動，他擔心會再爆發另一場戰爭並影響丹麥，故把這些珍貴藏品當作國家儲備，有需要是可以為國出資。

幸好這100年來丹麥未受戰火蹂躪，而該批古幣遺產終於在去年11月「到期」，拉爾斯的後代子孫終能繼承該批古幣，打算其分批拍賣，而藏品估值約為7,200萬美元（約5.6億港元）。



拉爾斯的後代子孫終能繼承該批古幣，打算其分批拍賣，而藏品估值約為7,200萬美元（約5.6億港元）。（Stack's Bowers 影片截圖）

綜合外媒報道，拉爾斯於1852年出生，年輕時經營牛油包裝和批發生意致富，並開收集稀有錢幣，歷年來收藏了許多來自丹麥、挪威、瑞典等地的古代稀有硬幣、獎章和紙幣，當中更包括於1016年至1035年間克努大帝（Canute the Great）統治英國時的大量古幣。

經歷第一次世界大戰的拉爾斯，對丹麥文化遺產保護能力深感擔憂，害怕戰爭令生靈塗炭，擔心再有戰爭，故於1921年訂立遺囑，把自己的古幣收藏品作為國家的儲備，更表示「如果下個世紀過去了，收藏品完好無損，則應公開拍賣，收益將歸我的直系後代所有」。

拉爾斯於1923年逝世，歷年來大部分藏品都未受到干擾。據報道，該批藏品先是存放於丹麥菲特列斯堡城堡（Frederiksborg Castle），其後於2011年轉移到丹麥國家銀行的防彈地下室。當地傳媒早前報道，有任職的士司機兼駕駛教練的拉爾斯子孫，曾試圖修改遺囑，欲於期限前將藏品賣給國家，惟失敗告終。

拉爾斯的古幣藏品在收藏家之間享負盛名，甚至在丹麥亦已為人所知，但遺囑限期過去前從未公開展示過。而該批藏品將成為拍賣史上最有價值的世界古幣和獎牌項目。

丹麥牛油大亨拉爾斯（Lars Emil Bruun）生前收藏了大量古幣，遺囑列明其後代要在100年後才能承繼。（Stack's Bowers 影片截圖）

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直至去年11月，拉爾斯遺囑條款的「百年期限」完結，後代等了一個世紀最終順利取得這批珍貴文物，並打算在未來數年透過拍賣行Stack's Bowers進行拍賣。拍賣行總裁布萊恩（Brian Kendrella）透露，第一批拍賣品將在今年秋季開拍。

布萊恩續指，該批收藏共約有2萬件物品，當中包括約1.5萬枚硬幣、4,600枚獎章及代幣、330張鈔票，以及約1,800本書，估計總值約7,200萬美元。

（綜合）