毛骨悚然！中古屋驚藏密室　夫婦住4年懵然不知　網民狂估這用途

年代久遠的房屋，可能藏着許多不為人知的秘密！美國愛荷華州一對夫婦，近日打算裝修4年前購入並一直居住的舊屋，其間竟發現書架後藏有暗門，打開後驚見門內另有密室，而內裏地下有漏水及生鏽痕迹，別有洞天的景象令人毛骨悚然！夫婦更指這間中古房子不只有1間密室，早在他們看屋時已見到兒童遊戲室的鏡子後有秘密房間，但料不到竟有另1間，而且是居住了4年後才發現。

夫婦拍攝密室情況後上載到TikTok，影片吸引逾百萬人次觀看，網民更狂猜密室用途，認為當中可能涉及非法行為，包括種植大麻等，建議屋主報警。



美國愛荷華州一對夫婦，近日打算裝修4年前購入並一直居住的舊屋，其間竟發現書架後藏有暗門，打開後驚見門內另有密室。（TikTok短片截圖）

居於美國愛荷華州的女子歐若拉（Aurora Blazingstar）與丈夫於4年前購入1所中古舊宅，近日打算進行裝修，其間丈夫拆除地下室地毯時，竟發現書架後藏有暗門，背後竟然是個密室！夫婦將發現密室的過程拍下，並上載至TikTok帳戶，與網民們分享奇聞。

影片長約2分9秒，可見歐若拉的丈夫推開暗門，眼前是一道金屬門，推開門即見到1間狹小的密室，從片段看來大約1.6米乘5米，夫頓都深感驚訝，並指已在此居住4年，從來沒有發現屋內有密室。影片見到密室內天花有燈，而且仍可亮起，內有一些電線，惟地板有漏水及生鏽情況，並有疑似去水位。歐若拉的丈夫推測密室是前屋主用作躲避盜賊而設的避難室。

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中古屋暗藏密室的影片於曝光後，吸引數以百萬次觀看，且引來網民熱烈討論，有人推測密室或用作犯案用毒，例如種植大麻等，建議樓主報警處理。

歐若拉稱為安全起見經已報警，惟警方調查後並無發現任何犯罪證據。夫婦更表示密室設計非常有趣，未來有意將其改建成房間。歐若拉續指，其實屋內還另有1間秘密房間，設於兒童遊戲室的鏡子後，於看樓時已發現。

（綜合）