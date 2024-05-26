輸啤牌罰飲酒│35歲男遭友30分鐘內灌1.5支白蘭地　翌日酒精中毒亡

飲酒勿過量！英國1名35歲的4孩之父與朋友聚會喝酒，其間疑因輸掉紙牌遊戲要受罰，在30分鐘內遭同場友人「強迫」喝下1瓶半白蘭地，結果他不勝酒力倒在車內休息，而其他朋友則離去。翌日朋友返回該處，發現男子在車內昏迷，於是將他送院，惜最終返魂乏術，男子因急性酒精中毒身亡。警方事後拘捕5名友人，但最終因證據不足沒有進行任何指控。驗屍官在法庭指沒有確切證據證明死者曾受過壓力或威脅喝酒，故總結死亡原因是「與酒精相關」。



英國1名35歲的4孩之父與朋友聚會，其間疑因輸掉紙牌遊戲「被迫」喝下1瓶半白蘭地，翌日因急性酒精中毒身亡。（示意圖／GettyImages）

綜合英國媒體報道，英國約克郡布拉福市驗屍法庭日前進行案件聆訊，事發於2021年5月22日晚上約11時，35歲外賣餐館東主阿齊茲（Umar Aziz）收舖後，獨自前往位處麗貝卡街某院落的移動式房屋，與包括房主在內的朋友們聚會。其間，阿齊茲給了其中1名朋友2張20元英鎊鈔票（合共約398港元），請對方買2瓶35厘升（約350毫升）的白蘭地回來。

據指，阿齊茲「被迫」喝下了1瓶半白蘭地，約半小時後，醉酒的阿齊茲由朋友帶出屋外，附近閉路電視拍到當時情況。朋友們於凌晨2時18分將阿齊茲安置在椅子上，然後繼續狂歡。閉路電視畫面顯示，有朋友曾用手機拍攝阿齊茲醉態，亦有人將能量飲品樽內液體灌進阿齊茲嘴中，不過未能得知瓶中液體是否能量飲料。至凌晨3時，朋友們將不適的阿齊茲搬上他的7人車後座，讓他休息，之後鎖車離開。

35歲死者阿齊茲因急性酒精中毒身亡。（Facebook圖片）

直至翌日上午，前晚一起喝酒的朋友沙奎爾（Abdul Shaqoor）致電阿齊茲得不到回應，於中午與另1位朋友返回現場，發現阿齊茲在車內不省人事，身上全是嘔吐物，他們急忙報警。

在等候救護車到場前，沙奎爾替阿齊茲進行心肺復甦，並陪同他送院，惜阿齊茲最終在下午2時42分於布拉福皇家醫院內被宣告死亡。驗屍結果顯示，阿齊茲體內酒精含量為330毫克，是酒後駕駛限量80毫克的4倍有多，死因是急性酒精中毒。

據阿齊茲家人表示，事發翌日（2021年5月23日）是阿齊茲妹妹的婚禮，他為買珠寶慶賀妹妹新婚，當時攜帶了6,000英鎊（約5.9萬港元），但該筆款項至今仍未尋獲。阿齊茲妻子伊克拉克（Sadhaf Ikllaq）指丈夫過去也時常與自幼相識的朋友到小屋喝酒抽煙，朋友們會幫忙把醉酒的他送回家，而阿齊茲從不曾徹夜不歸。

阿齊茲父親莫哈巴特（Mohabbat Aziz）的代表律師斯坦伯里（Matthew Stanbury）在庭上提出質疑，指阿齊茲的朋友可能在聚會上進行了「Jurmana」（印地語中「懲罰」之意），阿齊茲或許是輸掉卡牌遊戲，而「被迫」喝下大量酒精。

西約克郡警方曾拘捕阿齊茲的5名朋友並進行調查，但最終因證據不足沒有提出任何指控。警方指阿齊茲朋友將當晚的照片及影片全部刪去，警方無法復原。阿齊茲的朋友聲稱拍照只是為了「無傷大雅的玩笑」，又否認有脅迫或強迫阿齊茲喝酒，並將相關行為描述為「請客」的意思。至於沒有將阿齊茲送回家，朋友們則解釋是因為阿齊茲當晚曾致電酒店想預約房間休息遭酒店拒絕，因此打算在車上簡單休息，沒想到阿齊茲最終因酒精中毒離世。至於阿齊茲妹妹婚禮及6,000英鎊的下落，他們均表示毫不知情。

驗屍官在法庭指沒有確切證據證明死者曾受過壓力或威脅喝酒，故認為死亡原因是「與酒精相關」。（GettyImages）

高級驗屍官弗萊明（Martin Fleming）在庭上指出，雖然阿齊茲朋友目擊證詞不一，但案發時所有人都受到酒精影響，而且也沒有確切證據證明當晚阿齊茲有受過壓力或威脅而喝酒。他又表示，不能排除有酗酒史的阿齊茲有可能誤判對酒精的承受程度，最終導致急性酒精中毒身亡，並指出無法確定阿齊茲如果儘早求醫最終是否會存活，故將阿齊茲的死亡定性為「與酒精相關的死亡」。但弗萊明也表示，那些把阿齊茲留在車上的朋友「可以而且應該做更多的事情來照顧他」。目前，案件聽證會仍在進行中。

（綜合）