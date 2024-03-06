女子買茅台想驗真偽收死亡威脅　店舖關門吹雞後續超狂　警方介入

除了心虛都不知怎形容。內地有女子較早前和朋友到西安旅遊，到當地煙酒行以5,500人民幣（約6,100港元）買入2瓶飛天茅台，她付錢後要求老闆「抄碼」記下酒身資料方便驗真偽，沒想到店方即時發難，關上店門要搶回茅台，老闆發出「死亡威脅」，揚言她夠膽舉報就「叫人來照死裏弄你」，其後還找來同伴搶酒並當場摔爛。警方到場後，老闆和店員竟馬上躺地稱被客人打傷。事件引起關注，不少人形容那間很可能是「黑店」，現時警方已聯同監管部門介入。



內地有女子到西安旅遊時買茅台，要求「抄碼」以便驗真偽。（微博影片截圖）

內地女子張女士日前向中國質量監管投訴，她2月17日和朋友到西安旅行，到當地煙酒行想購買2瓶定價2,750人民幣（約3,050港元）的飛天茅台，共付了5,500人民幣（約6,100港元）。老闆打包好茅台，讓女店員遞給張女士的朋友。

張女付款後要求「抄碼」以驗真偽。內地買茅台「抄碼」即在收據記下每瓶酒的生產日期、批次、物流碼或識別碼等資料，萬一有問題才能到法院維權。不過，穿紅衣的光頭老闆拒絕，稱「抄碼不賣」。

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影片所見，老闆突然想搶過女顧客手中的酒，說不賣了，他再衝出櫃台將店門關上。雙方發生衝突，張女叫朋友報警，老闆搶過張女的手機。老闆發出「死亡威脅」，稱「你敢打110，打110，你敢打315，打315，你敢打叫人來就叫人來，看誰叫人多」、「我就叫人來照死裏弄你」、「你是不是不要命了」、「信不信我把你的眼鏡打下來」、「叫公安、市場監場管部門來都不怕」。

張女的朋友照樣報警，老闆開始打電話叫來同伴。隨後1名穿皮草女子及1名皮褸男趕至，雙方再發生衝突，老闆成功搶走女顧客手中的2瓶茅台全部摔爛，印有關鍵資料的紅色瓶蓋亦被他藏了起來。

警員趕到時，張女稱老闆和女店員一起躺在地上「裝作互毆」，女店員更先告狀稱她們被顧客所傷。轄區派出所回覆內媒指，他們已接到報案，正聯同市監局介入，仍在調查當中。

事件令網民嘩然，許多人批評該煙酒行太霸道，「這絕對是黑店，肯定幹了不知道多少次了，好奇怪這店還能一直安然無事」、「口氣不小，典型的黑惡勢力」。由於過去有不少買假茅台後難以維權的新聞，故買貴酒要求「抄碼」現時很平常，「買茅台驗真偽很正常，為何要鬧」、「賣假酒心虛。嚴懲不貸，罰他個傾家蕩產」。

（綜合）