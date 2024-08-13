躺平？港鐵車廂男子打直瞓地　原因惹網民熱議　重點是這個？

有網民在社交平台群組發相，指他在港鐵車廂中，看到有名男子躺在地上一動不動，但並不清楚對方情況，他急問其他網民「搭車嗰陣時見到咁，你會點」。帖文一出引來不少網民留言，由於大家也不知該男子的情況，「叫車站職員」、「睇嚟佢認真好攰」，也有人十分眼利，笑指樓主其實是想影坐在對面的穿黑絲女子才是重點，「叫返你個fd起身啦，你都影咗黑絲啦」。



樓主帖出相片問網民，如遇到有人瞓在車廂要如何處理。（Facebook圖片）

有網民在Facebook的群組「車cam L（香港群組）」發相，寫上「搭車嗰陣時見到咁，你會點」。從相片可見，1名穿藍上衣及黑色長褲，躺在港鐵車上的行人通道上，看似一動不動，而樓主發帖問其他網民遇到這樣會如何處理。

帖文隨即被瘋傳，引來不少網民熱議，有人認為要「叫車站職員」、「幫佢人工呼吸」、「睇嚟佢認真好攰」、「畀件衫佢！同佢講唔好冷親」、「瞓下就算囉，有事打九九九送院，好簡單」。

有網民認為「叫車站職員」或檢查他是否須要急救。（網上圖片）

有人亦笑言「喺唔阻人嘅情況之下，咪由得人哋休息一陣囉，咁唔抵得，你可以瞓埋喺佢隔籬」、「呢啲叫躺平？」。亦有人鬧「香港人太冷漠，有人暈咗都係相機食先，都唔報警」。

不過有不少人認為樓主的重點不是躺下的男子，「原來影對面黑絲」、「扮影佢，但其實想影對面個女仔」、「叫返你個fd起身啦，你都影咗黑絲啦」。