街頭訪問： 如何安慰失意男友？露腰美女教 1動作爆紅　本尊是她

任何人都總會感到失落，需要其他人安慰。早前有媒體做街頭訪問，問及如果男友過得很糟糕，會如何安慰對方？其中1名身穿露腰裝的長髮美女受訪，微笑將長髮抓成馬尾，隨後低下頭來，以這個惑誘的動作回應提問，意識相當大膽！相關片段播出後惹起網民哄動瘋傳，其中1個帖文獲得超過2.5萬人讚好，有人笑言「好像懂了什麼，卻又不確定」、「看到圖，秒懂」。



片中美女更被「起底」，原來本尊是南韓網紅Nahyun Kim，其instagram帳戶累積近60萬名粉絲。短片被台灣的社交媒體轉載後，引來台灣傳媒報道，Nahyun Kim事後亦發布限時動態回應報道，形容「on the first page」（在新聞網站首頁）。



南韓網紅Nahyun Kim日前接受街頭訪問，對方用英文詢問男友如果當日過得很差，她會如何安慰男友。（網上影片截圖）

南韓網紅Nahyun Kim日前接受街頭訪問，對方用英文詢問男友如果當日過得很差，她會如何安慰男友，Nahyun Kim一直保持甜美笑容，雙手將長髮抓成馬尾，繼而低頭，意識非常大膽。

影片內容被facebook專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」轉載，因Nahyun Kim樣貌及打扮都很出眾，隨即勁吸途2.5萬人讚好，笑言「這什麼意思？」、「不懂，求解釋」、「我怎麼不懂？」，網民紛紛扮作不知箇中意思，但又激讚Nahyun Kim很漂亮。

Nahyun Kim的instagram帳戶目前累積到接近60萬人追蹤。（nahyunworld instagram相片）

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Nahyun Kim事後被「起底」，其instagram帳戶目前累積到接近60萬人追蹤，不時在ig發布影片和照片，台媒報道稱，Nahyun Kim同時是護理師，目前居住在澳洲悉尼，她對於自己登上台灣新聞，都在ig發布限時動態，貼出新聞截圖，回應稱「on the first page」（在新聞網站首頁），表現受寵若驚。

（綜合）