西灣河疑現鎅褲黨扒手　港男褲穿窿：應該鎅咗好多下　網民批狼死

竊賊防不勝防，市民小心財物！有港男在網上表示，在西灣河太安樓附近午膳，事後發現後面褲袋懷疑被「鎅褲黨」鎅爛企圖盜竊，相信鎅了多下，幸好港男在褲袋只放了帶有花紋的環保袋，笑言「保得住環保袋」，同時提醒「大家真係要好好保管財物」。



由於環保袋花紋比較獨特，而且在後面褲袋位置，令到不少網民以為是內褲，「開頭以為你條褲本身爛咗」、「我第一眼以為係內褲花紋」，但亦有人重提正經事，呼籲港男報警，「文雀再現」、「多謝提醒」。



樓主發現後面褲袋有破洞，露出放在袋中的環保袋，懷疑自己成為「鎅褲黨」目標，賊人鎅爛其褲袋企圖盜竊。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

樓主在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」表示，日前在西灣河太安樓附近食午飯，事後才發現後面褲袋有破洞，露出放在袋中的環保袋，懷疑自己成為「鎅褲黨」目標，賊人鎅爛其褲袋企圖盜竊，相信「應該用好利刀片鎅咗好多下，連我（樓主）都感覺唔到」。

樓主見多人關注環保袋，於是展示出來。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

樓主笑言「保得住環保袋」，又指如果賊人連環保袋都想偷，不介意送給對方，「都唔好鎅爛咗我（樓主）條褲」，同時呼籲大家小心財物。

由於該環保袋花紋比較獨特，而且被放在後面褲袋內，不少網民笑言「以為內褲」、「認錯樓主露底褲。，亦有人認為事件非常嚴重，「鎅褲咁狼死」、「建議你報警」，但樓主慨嘆不知何時何地發生，相信報警都難以追查賊蹤。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）