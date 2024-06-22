土瓜灣五金舖被偷花灑　女賊3分鐘兩度進出犯案　CCTV曝光籲歸還

不少店舖安裝閉路電視，竊賊就無所遁形。網上流傳2條影片，顯示有女子在土瓜灣五金舖手持電話，不時東張西望，隨後取起兩盒貨品，繼而離開。另一條影片則是3分鐘後，同一名女子走入五金舖，用左手取貨，繼而撓手，順勢用貨放在右身，用身體遮擋職員視線，甚至和店員攀談，最終離開店舖，兩次出手歷時約38秒。



上載者指代為發出帖文，指出五金舖損失德國花灑頭及德國花灑喉，「店主限3日內歸還，否則報警求助」，網民紛紛勸喻報警。



涉案女賊戴了口罩，身穿黑色短袖上衣、黑色短褲和拖鞋，左手掛住外套和持有智能手機，右肩孭袋，裝束和一般街坊無異。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」影片截圖）

上載者在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」表示，事發五金舖位於土瓜灣譚公道，上載涉事影片和圖片，其中一條影片長約30秒，可見事發本月17日下午3時53分左右。拍到1名女子戴口罩，身穿黑色短袖上衣、黑色短褲和拖鞋，左手掛住外套和持有智能手機，右肩孭袋，裝束和一般街坊無異，她東張西望疑在確保無人留意到，隨後取起2個紅盒，相信是花灑頭，然後離開，過程大約15秒。

女賊放下賊贓後折返，先用左手取走一盒商品。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」影片截圖）

另一條影片同樣長約30秒，同日下午大約3時56分，女子返回店內，先用左手取走1盒商品，疑正想再取時有店員走近，她撓手順勢將貨放在右邊身，疑用身體遮擋職員視線，兩人攀談數句後，女子離開店舖，由於今次被店員阻礙，歷時約23秒。

上載者指出，幫手為五金舖發出帖文，損失德國製造的花灑頭及德國花灑喉，「店主限3日內歸還，否則報警求助」，網民紛紛留言指報警求助。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）