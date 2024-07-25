84歲退休教授覓第二春　要求35歲以下大學女子　社工聽原因即拒幫

「只想找一個伴，但崩壞的命盤…」台灣1名擁有國外知名大學博士學歷、年屆84歲的一流大學退休教授，喪妻6年後，早前化身成「E先生」前往婚姻介紹中心，嘗試找老伴希望「八十歲到病榻相伴，也算是笑着蓋棺」。詎料教授提出的條件非常苛刻，女方不但要有大學以上學歷，最好有留學經驗，甚至不能超過35歲，原因是他打算生兒育女。社工卻認為如果真的有小孩，父親已經非常年邁，對孩子恐怕是「連環不幸事件」，故鼓勵教授找老伴，但生兒育女方面需要「調整自我觀」，暫時已拒絕向該教授提供服務。



該名退休教授表示，年輕時在美國取得博士學位，隨後獲得一流大學聘請，65歲轉為榮譽教授，到了73歲才正式退休。（示意圖／gettyimages）

喪妻6年望能覓第二春

桃園市中壢區美滿服務中心日前分享1宗個案，該名84歲退休教授由司機駕車前往中心報名，希望覓得第二春的對象。教授向社工表示，年輕時在美國取得博士學位，隨後獲得一流大學聘請，65歲轉為榮譽教授，到了73歲才正式退休。他和妻子育有子女，他們全都取得美國博士學位，而且定居美國。

教授與妻子住在台北，但妻子約於6年前過身，故他「只想找一個伴」，曾到多間婚姻介紹中心報名，卻始終未能成功覓得姻緣。其後經過另1名現任教授友人介紹，於是向桃園市中壢區美滿服務中心求助。

大約6年前妻子過身，教授老來「只想找一個伴」，故積極尋找第二春的再婚對象。（示意圖/gettyimages）

要求女方有大學學歷 不能超過35歲

教授強調自己每日早起做運動，身體和體力良好，自信再婚沒有問題。中壢區美滿服務中心主任兼資深男社工徐乃義詢問他的擇偶對象有何條件，教授要求女方學歷必須大學以上，如果有留學經驗就更加好，最重要的是女方不能超過35歲，教授認為35歲女性開始踏入中年，體力和外表會產生變化，甚至較難懷孕。

教授要求女方不能超過35歲，否則較難懷孕。（示意圖/gettyimages）

聽到84歲老翁不但想要「爺孫戀」，而且打算生兒育女，徐根據自己工作經驗表示，見過不少單親小孩過住辛苦日子，如果孩子甫出世，父親已經非常年老，對小朋友都不公平。徐認為教授晚年是可以找老伴，但應該保持客觀，如果想生兒育女，更加是恕難從命，故已拒絕向該教授提供服務。

徐強調，不少男女會將外表、價值觀，以及金錢列入婚姻重要因素，但如果太執着於細節例如年齡，其實大可不必，甚至可能產生代溝問題。

（綜合）