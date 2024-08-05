15歲女受邀去旅館︰隨便都可以　與3男無套性交拍片　母怒告索償

青少年記得保護自己！台中1名人母親發現有異性邀請15歲女兒前往旅館，女兒竟表示「隨便，都可以」，並和3名男性友人到旅館先後性交，其中1人更用手機拍攝過程，因而大怒告上法院，向拍片少年和其母親索償20萬新台幣（約5萬港元）。法官經審理後，認為拍片少年侵害少女的性自主權和隱私權，判處拍片少年和其母親向受害2母女賠償15萬新台幣（約3.75萬港元）。



少女和3男先後無套激戰。（示意圖/gettyimages）

根據判決書，15歲少女2022年10月應邀前往旅館，先後和陳姓少年和其江姓和黃姓男友人激戰，陳男甚至取出手機站在一旁攝影。少女母親揭發事件後報警怒告，要求陳男和陳母賠償20萬新台幣（約5萬港元）撫慰金。

陳男事後被捕。（示意圖/gettyimages）

案件在台中地院審理，陳母沒有出庭，江男接受警方調查時指出，案發當日原本和陳男及黃男聊天，隨後陳男要求他接載受害少女過來，陳男提議一起前往旅館，少女表示「隨便，都可以」。4人分別乘2輛電單車前往旅館，黃男供稱，他們沒有做足安全措施，房錢總共900新台幣（約225港元）。

陳男辯稱「沒有做，為何要賠償？」，但承認當時自己在一旁拍攝，嘗試解釋「有拍照，但拍照的影像中，他們是在棉被裡面生性行為」，片中只見棉被鼓起的畫面。

法官裁定陳男拍攝行為侵害少女的性自主權和隱私權，判處陳男和陳母向受害2母女賠償15萬新台幣（約3.75萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官認為，江男和黃男的證供主要情節一致，判定陳男得到少女同意才性交，但拍攝激戰畫面侵害少女的性自主權和隱私權，同時令到少女母親感到心疼，需要花費更多心力教導女兒，被告行為侵害其監護權。基於陳男案發時未滿18歲，目前接受感化教育，考慮其收入和陳母是全職家庭主婦，裁定母子向少女賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），向少女母親賠償5萬新台幣（約1.25萬港元），案件可以上訴。

（綜合）