男生怨又矮又醜兼家貧　揚言不會孝順父母：沒有錢為什麼生我

無人可以選擇原生家庭，但可以選擇用什麼心態對待父母。台灣1名男生在網上匿名表示，自己出生於貧窮家庭，「那點零用錢讓我只有被笑的份」，自己「說要去打工媽媽就開始哭，哭完零用錢還是一樣少」，部份同學即使仍未畢業，都已經「月入」20萬新台幣（約5萬港元）。台男又抱怨自己「又矮，長得也不好看，記憶力也不好」，不明白為何父母要生下自己，批評「既然被你們生成這樣，不孝順也不要怪我！」，故父親節亦沒有準備禮物。



多名網民留言指「趕快長大，去工作賺錢改善家裡的生活，加油」、「親情勒索的人藉口理由特別多」，亦有人明白台男苦況，「所以我不生，不想階級複製，然後再道德綁架孩子」。



樓主表示，自己家庭收入不高，自小「那點零用錢讓我只有被笑的份」，樓主想出去打工，但母親哭泣阻止。（示意圖/gettyimages）

抱怨零用錢少得讓同學嘲笑

樓主在facebook群組「匿名公社」表示，自己家庭收入不高，自小「那點零用錢讓我只有被笑的份」，樓主想出去打工，但母親哭泣阻止，「哭完零用錢還是一樣少」，長大一點後「同學還沒畢業有些月入都20萬新台幣（約5萬港元）了」。樓主仍然要晚上9時前就要回家，香煙也不敢帶回家，母親不時翻查其電單車座位箱，「動不動就哭，根本沒辦法賺錢」。

樓主形容形容「人又矮，長得也不好看，記憶力也不好」，不明白「沒有錢為什麼要生我（樓主）？」，揚言不會孝順父母，引來網民熱議。（示意圖/gettyimages）

樓主：窮就是原罪

樓主形容「人又矮，長得也不好看，記憶力也不好，既然被你們生成這樣，不孝順也不要怪我」，不明白父母「沒有錢為什麼要生我（樓主）？」，坦言承受龐大壓力，直言「窮就是原罪」，所以不再孝順父母，就連最近父親節，他亦沒有準備禮物，甚至呼籲大家「都能堅強起來，不要被傳統觀束縛」，不一定要孝順父母。

帖文引來不少網民討論，「我被他們生下來，但沒有養育我，我一路艱難的長大了，但我不怪他們」、「你千萬要記得你今天所說的話，以後你不能要求你孩子為你做任何事，不能要求他們孝順你，記得準備好錢跟房子給他們」，亦有人諒解樓主情況，「真的沒錢不要隨便生孩子比較好，苦難停在自己身上就好」。

（facebook群組「匿名公社」）