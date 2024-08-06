飲料店接168杯大單！員工1舉動惹關注　謎底解開網民激讚：神操作

店舖生意興隆，老闆當然開心，但員工只能苦笑工作。台灣1名在台式飲料店工作的男員工在網上發文表示，日前接獲大單，1次過製作168杯飲料，故準備好藍色筆，機器一邊列印訂單貼紙，自己把藍筆擺好位置，在全部訂單貼紙畫出藍線。店員的舉動令網民不明所以，紛紛追問有何作用，同時卻引來眾多在飲料店工作的人大讚做法聰明，「神操作」、「從沒想過可以這樣畫，已學到」。其後該名員工解釋，此舉「可以分清楚每一單，好包杯，不容易出錯」，即被畫上藍筆的訂單貼紙屬於該168杯飲料大單，不會與其他訂單混淆。



網民笑言一直以為單據上的顏色筆記號是原本就有，「原來是畫的」、「超聰明而且又方便」。



樓主在機器口擺好藍筆，當列印出訂單貼紙時，藍筆就可在全部貼紙畫上記號。（Threads影片截圖）

店員接特大訂單 苦笑形容「一路發」

樓主在Threads表示，自己在1間台式飲料店工作，日前收到168杯飲料大單，苦笑形容「一路發」，同時上載1條影片，顯示他在列印口準備好藍筆，當列印出訂單貼紙時，藍筆就可在全部貼紙畫上記號，他形容見到多張訂單時「看了就心累」。

部份網民對樓主在機列印口放藍筆的做法不明所以，但有同樣在飲料店工作的網民卻大讚樓主聰明，「完全沒想到，學到了」、「學到新方法！不然每次撕下來之後再畫的線，永遠是歪的」。樓主其後解釋，畫上藍筆的訂單貼紙代表是168杯飲料大單，不會和其他訂單混淆，而且「手不能太大力」。

樓主解釋畫上藍筆的訂單貼紙代表是168杯飲料大單，不會和其他訂單混淆，而且「手不能太大力」。（Threads影片截圖）

網民知道樓主用意後，都表示「長知識」，有人笑言見過類似做法，但以為是機器畫上去，樓主苦笑回應「希望未來有這種機器」。

（Threads）