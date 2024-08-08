空服喊：別打我　前球星輕拍手臂被屈襲擊　遭FBI押走兼列黑名單

輕拍服務人員手臂示意，算是襲擊嗎？美國國家美式足球聯盟（NFL）前黑人球星特雷爾．戴維斯（Terrell Davis）早前與妻子及3名孩子乘搭聯合航空（United Airlines）班機時，其間戴維斯舉手想為兒子索取冰塊，眼見附近的男性空中服務員沒有留意，於是輕拍對方手臂示意，沒料到遭空少撥開，甚至叫喊：「別打我！」



戴維斯當時感到莫名奇妙，而當航班抵達目的地後，聯邦調查人員（FBI）接報上機，以涉嫌暴力襲擊為由，當着戴維斯的妻子採取拘捕行動，把戴維斯鎖上手銬押走，其他乘客拍下過程。戴維斯事後獲無條件釋放，而聯合航空更一度將他列入黑名單。



戴維斯事後接受媒體訪問及在社交媒體公開經歷，坦言「我覺得如果我是白人，這種事就不會發生」，並會循法律途徑向聯合航空追討損失。聯合航空調查事件後，公開向戴維斯道歉，撤銷其禁飛待遇，並指涉事空少已被解僱。



戴維斯過往在美式足球界表現出色，勇奪多個獎項和殊榮。（Terrell Davis instagram圖片）

美式足球界名人屢獲殊榮

目前51歲的戴維斯於90年代活躍於美式足球界，主要擔任跑衛一職，過往曾帶領丹佛野馬（Denver Broncos）2次贏得超級盃，他本人亦2次獲得NFL年度最佳進攻球員，更曾獲得超級盃MVP選手等懸榮。與其他職業選手一樣，戴維斯飽受傷患影響，甚至需要接受手術，去到2002年，他宣布正式退役。

戴維斯與妻子多美子（Tamiko）育有3名孩子，年齡介乎9歲至13歲，過住平凡家庭生活，但最近全家乘搭飛機，卻突然遇上「不平凡」遭遇。

戴維斯與妻子育有3名孩子，年齡介乎9歲至13歲。（Terrell Davis instagram圖片）

兒子要索取冰塊遭無視

事發本年7月13日（周六）， 一家五口乘搭聯合航空客機，由丹佛（Denver）飛往橘郡（Orange County）， 戴維斯在instagram發文憶述，在空中服務員提供飲料期間，其兒子禮貌地要求索取1杯冰塊，未知該名空少聽不到或故意忽視要求，只繼續越過他們座位。戴維斯見狀先舉手示意，但仍然無人理會，於是將手伸到身後，輕拍空少手臂，試圖引起對方注意。

詎料空少突然大喊：「別打我！」然後急步離開，戴維斯和目擊這一幕的乘客感到疑惑，不明白空少為何會指控戴維斯打人，但其後仍相安無事。惟當客機抵達橘郡時，機師要求所有乘客留在座位上，6名執法人員，當中包括聯邦調查局（FBI）探員登上客機，戴維斯戴在妻兒及一眾乘客面前遭鎖上手銬強行押走，多名乘客拍片記錄事件。

6名執法人員包括聯邦調查局（FBI）探員登上客機，當眾為戴維斯戴上手銬，戴維斯戴在妻兒及一眾乘客面前遭鎖上手銬強行押走。（網上影片截圖）

遭聯合航空列入黑名單

戴維斯後來才知道自己因涉嫌「襲擊」空少而被扣查，形容「感到羞辱、尷尬、無能為力和憤怒」。經執法人員調查後，戴維斯終無條件獲釋，惟他事後獲聯合航空告知自己被列入黑名單，等同落井下石，他拒絕吞聲忍氣，決定循法律途徑討回公道。

戴維斯接受媒體訪問，認為「如果我（戴維斯）是白人，這種事就不會發生」，但同時明言未知事件是否涉及種族歧視。

戴維斯事後獲聯合航空告知自己被列入黑名單，他拒絕吞聲忍氣，決定循法律途徑討回公道。（Terrell Davis instagram圖片）

被FBI人員鎖上手銬押走

戴維斯的律師其後取得乘客拍攝片段，繼而對外發布，影片長約半分鐘，可見聯邦調查人員身穿員工背心，為戴維斯鎖上手銬。戴維斯全程沒有反抗，由執法人員押走，執法人員將其個人物品轉交給其妻子多美子，而妻子在另一排座位站着，想了解發生何事，其後曾離座上前。

事件公開後惹來極大迴響，聯邦調查局表示，當日接獲航機發生「暴力襲擊」的舉報，遂登記帶走涉案男子拘留審問，對方表現配合，隨後獲釋，沒有作出任何控告。

聯合航空事後發表聲明指出，已經聯絡戴維斯的法律團隊表達歉意，並會繼續和對方商討事件，涉事空少已遭解僱，公司亦解除戴維斯的禁飛令，正在密切調查事件，同時審視公司政策。

（綜合）