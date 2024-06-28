激似周子瑜！美女鐵騎士遭女警撞傷　反被誣告過失傷害　判決出爐

駕車撞傷人理應道歉和賠償，但台北這名女警卻反過來誣告市民，知法犯法！台北市士林分局1名女警前年駕駛巡邏車執勤，其間撞傷1名正就讀大學的女鐵騎士，雙方本身和解收場，豈料女警向女大學生冷嘲熱諷，對方大怒提告，女警被判過失傷害罪成，被判拘役5日，但可以易科罰金。女警懷疑不滿捱告，繼而到醫院求診獲得「疑似扭傷」診斷證明，反告女生過失傷害，最終女生不獲起訴，怒控女警誣告，雖然雙方達成民事和解，但至於刑事部份，法院裁定罪成，女警被判入獄4個月。



被撞傷的女鐵騎士早前現身法院，一頭長髮加上大眼睛，即使戴上黑色口罩亦難掩美貌，有台媒形容女鐵騎士激似韓團「TWICE」成員周子瑜，惹來網民哄動。



被撞傷的女鐵騎士早前現身法院，一頭長髮加上大眼睛，即使戴上黑色口罩亦難掩美貌，有台媒形容女鐵騎士激似韓團「TWICE」成員周子瑜。（《Ettoday》影片截圖）

案發前年3月23日晚上，柳姓女警在台北市士林分局工作，她駕駛巡邏車執勤，在中山北路左轉時，撞倒1輛電單車，王姓女大學生人仰車翻，導致右邊手掌、右膝和小腿都有擦傷。

雙方原本同意以6,600新台幣（約1,700港元）達成和解，但柳女態度惡劣，出言嘲諷王女，令到王女改為提告，柳女被裁定過失傷害罪成，拘役5日，但能易科罰金5,000元（約1,300港元）。

台北市士林分局1名女警駕駛巡邏車執勤，其間不慎撞傷1名正在大學就讀的女鐵騎士。（示意圖/gettyimages）

懷疑柳女不滿捱告罪成，前年4月2日她到醫院求診，取得「疑似扭傷」診斷證明書後，明知傷勢並非因車禍而造成，但仍然手持該份證明書，誣告王女案發時「攝車罅」，導致柳女緊急煞車而撞到軚盤受傷。

王女最終不獲起訴，不甘被柳女誣告，於是再控告對方，雙方在今年3月12日對簿公堂，調解員勸喻雙方各退一步，雙方願意和解，王女需要簽署保密協議，不能對外公開和解內容。

王女步出法院，即使戴上黑色口罩，但有台媒稱王女激似韓團「TWICE」成員周子瑜。（instagram@thinkaboutzu）

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至於刑事部份，檢察官認為柳女車禍多日後才驗傷，加上提供的診斷證明書記載的「疑似」傷勢，和一般車禍傷勢不同，於是起訴柳女誣告罪名。士林地院經審理後，法官認為柳女作為執法人員，明知傷勢並非因車禍而導致，但出於私怨而誣告對方，同時考慮到柳女否認控罪，但已和王女達成和解，判處柳女監禁4個月，不得易科罰金，案件仍可上訴。

法官判處柳女監禁4個月，不得易科罰金，案件仍可上訴。（示意圖/gettyimages）

另外，王女步出法院，溫柔對記者說「謝謝」，繼而解釋簽署保密協議，所以不能對外說明，隨後離開法院，即使戴上黑色口罩，但有台媒稱王女激似韓團「TWICE」成員周子瑜。

（綜合）