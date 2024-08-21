168斷食法「成功」瘦身？ 女子現2症狀揭患「癌王」　7個月後病逝

近年不少人都會嘗試「168間歇性斷食法」減肥瘦身，即每天只有8小時會進食，但體重突然急降不一定是好事。台灣1名醫生在醫學節目中分享案例，曾有1名太太實行168輕斷食減重，成功瘦了好幾公斤，但同時身體出現2大異樣，包括時常感到莫名噁心及臉色蒼白，就診檢查發現竟罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，甚至已經轉移到肝臟，在確診後7個月後不幸離世。醫生提醒，如果在短時間內暴瘦，便需提警覺，恐怕有患癌的可能。



台灣1名女子實行168輕斷食減重，成功瘦了好幾公斤，但同時身體出現2大異樣，包括時常感到莫名噁心及臉色蒼白，就診檢查發現竟已罹患胰臟癌。（示意圖/gettyimages）

病人有莫名的噁心感兼臉色蒼白

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在《健康晚點名》節目中分享指，1名女病人實行「168間歇性斷食法」3至4個月後，發覺體重下降，以為瘦身成功，但卻常常有莫名的噁心感，而且臉色蒼白的症狀。她因而求醫並經抽血檢驗發現CA19-9指數很高，醫生馬上為她照超音波，揭發罹患胰臟癌併發肝臟轉移。女病人以免疫療法進行化療，但因為已出現肝臟轉移，不幸地於7個月後就病逝。

劉博仁解釋，有「癌王」之稱的胰臟癌其實不容易發現，尤其發現時若併發肝臟或遠端轉移，情況都不到樂觀。 劉提醒，即使認為自己是透過一些運動養生，並把體重控制得很好，如一旦發現臉色蒼白、食慾下降，體重在短時間內快速減少4至6公斤，都要考慮是否有癌症風險。

如一旦發現臉色蒼白、食慾下降，體重在短時間內快速減少4至6公斤，都要考慮是否有癌症風險。（示意圖/gettyimages）

根據本港醫院管理局「智友站」網頁指出，胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。

「智友站」提醒，出現以下6個症狀，可能是患上胰臟癌▼▼▼

1）上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部

2）食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

3）出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

4）體重短時間內銳減

5）上腹部出現固定、堅硬的腫塊

6）腹水

