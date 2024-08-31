巴士轉彎險撞外彎的士　車長疑Po片公審　網民睇片反撐的士司機？

大型汽車轉彎，一般都會佔用多於1條行車線，假如有新手司機「跟車太貼」，便容易發生意外。日前在社交平台流傳影片，從拍攝角度來看，疑似是巴士車長流出，留並言批評1名的士司機「後面篤恆油攝我位」。片段則顯示巴士於右線起步並開始右轉，後來因車身體積而駛到左線，以預留空間，但此時左邊傳出響咹聲，車長立即煞停巴士，見到1輛的士從左後方駛到巴士旁邊，只見的士司機向巴士指指點點，而車長則大罵：「我呢架大車嚟㗎，邊夠轉啊你老闆！」其後的士繼續駛走。



影片在網上公開後，網民的反應卻不似預期，許多人反批巴士車長無理取鬧及有錯在先，留言「明知要右轉並佔用2條行車線，便應一早選擇外彎」，「兩條線都可以右轉，唔好話你轉彎老X奉搶埋隔籬條線！多X餘」、「你自己大車就外彎轉啦，成條路比晒你好唔好？」、「原來而家啲巴士佬真係以為揸大車大X晒，唔怪得知個個老X奉咁」。



社交平台流傳疑似是巴士車長上載的影片，批評1名的士司機在其右轉時「後面篤恆油攝我位」，片段引來大批網民討論。（facebook影片截圖）

的士狂響咹 巴士乘客嘩聲四起

樓主日前在facebook群組發文及上傳影片，顯示現場是黃大仙竹園道，巴士先在右線起步並右轉，車長在轉彎時為了預留空間予車身，便佔用了一點左線位置，不料傳出長達約8秒的響咹聲，車長立即煞停巴士，車上頓時嘩聲四起。此時1輛的士則從左後方慢駛到巴士旁邊，雙方司機發生口角，的士司機更指指點點，片段聽到車長怒斥：「我呢架大車嚟㗎，邊夠轉啊你老闆！」惟未能聽到的士司機說話內容。

的士其後繼續駛離現場，兩車沒有發生碰撞。樓主在文中批評「巴士轉緊彎，你就喺後面篤恆油攝我位，真係睇小眼都隨時撞，仲要X返我轉頭」，又大罵的士司機不黯一般駕駛常識，「你係咪第一日出嚟撈呀的士X，係人都知啲大車轉彎一條線都唔夠轉㗎啦，你仲想同我拍住轉彎陰我，遲早畀大車撞到反艇啦你」。

不料傳出長達約8秒的響咹聲，車長立即煞停巴士，此時1輛的士則從巴士左後方駛到其旁邊，雙方口角，的士司機向巴士車長手指指。（facebook影片截圖）

帖文隨即引來網民熱議，有人支持巴士車長一方，「又係的士X，所以我唔會坐的士」、「擺到明搵食，仲要睇住嚟食，正冚家X」、「呢個位有巴士冇可能平排行」、「咁樣攝贏快得幾多？1秒？3秒？」。

大量網民反撐的士司機

不過，更多網民卻反撐錯不在的士司機，認為巴士車長早應於左線起步，甚至大可一早佔用兩條行車線，便能降低發生意外的機會，「明知大車兩條線轉右你唔靠左線轉，都係嗰句，以前都會讓巴士，而家真係唔讓」、「一早攬兩條線啦！一係靠左右轉」、「點解巴士唔用左線轉右呢？兩條線可轉右，左線容易偷位，右線又多死位，易錯」、「老奉要讓你㗎？你渣咁大架車唔使留意路面情況？」。

有網民則認為車長輸在路面經驗，「左右線都冇車，點解唔行左線呢？行左線主要留意右鏡，中間補一下左就OK，唔係話你錯，亦都唔係話的士佬冇錯，但你輸經驗囉」、「轉彎一早夾定條線，的士X就冇機會，輸經驗」。