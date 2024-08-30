香港「久久公益節」推動社福機構善用科技推動公益　促進兩地交流

今年香港「久久公益節」由騰訊公益慈善基金會（騰訊基金會），聯合香港社福界心連心大行動（心連心）主辦，在全港發起多個線上及線下慈善活動。市民於9月1日至10日期間，透過WeChat Pay HK慈善平台向本港約30間社福機構捐款，騰訊基金會即會作出等額配捐，令市民的愛心和善款發揮雙倍效用！



香港「久久公益節」今日（30日）舉行啟動禮暨兩地公益人才交流培訓，為連串活動揭開序幕。60位香港社福代表前往深圳以「互聯網及數字化工具在公益上的應用與發展」為課題，探討「科技+公益」的可行性並與內地機構交流，推動兩地社福行業公益人才培訓及公益機構數碼化。



香港「久久公益節」今日（30日）舉行啟動禮暨兩地公益人才交流培訓，邀得勞工及福利局局長孫玉菡（左二）、中聯辦社會工作部社工處處長陳子明先生（右二）主禮，並由騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹先生（左一），以及香港心連心大行動副主席譚贛蘭教授（右一）一同為連串活動揭開序幕。（黃寶瑩攝）

香港「久久公益節」今日於西九龍高鐵站舉行啟動禮，邀得勞工及福利局局長孫玉菡、中聯辦社會工作部社工處處長陳子明先生主禮。孫玉菡局長致辭時表示，「現時內地機構廣泛應用科技、結連大數據推動公益項目，希望透過是次交流為各參加者帶來新衝擊、新想法，未來共同為香港社福界帶來更多新服務，同時將香港的社福服務經驗與內地分享。」

香港「久久公益節」今日（30日）舉行啟動禮暨兩地公益人才交流培訓，邀得勞工及福利局局長孫玉菡主禮。（黃寶瑩攝）

騰訊基金會已於上星期與心連心於「心連心學院」啟動禮上已簽署合作備忘，雙方將在培訓、研究、倡議等領域進行交流與探討合作機會。香港心連心大行動副主席譚贛蘭教授致辭時表示，「今次活動是心連心與騰訊基金會簽署合作備忘後舉辦的首個活動，探討『科技+公益』的結合，正正切合社福機構的需要，期望未來能舉辦更多活動，推動本港社福界發展。」

香港心連心大行動副主席譚贛蘭教授於香港「久久公益節」啟動禮致辭。（黃寶瑩攝）

騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹先生表示：「今年適逢10週年，『99 公益日』升級為『久久公益節』，鼓勵大家將向善的心融入日常生活。通過兩地慈善工作的交流，希望可以讓香港社福界親身了解到更多的向善科技，共建互聯網公益文化，推動公益讓科技變得有溫度，讓科技為公益創造更多可能。心連心一起做好事，一起好事做得更好。」

騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹先生於香港「久久公益節」啟動禮致辭。（黃寶瑩攝）

推動社福機構善用科技 促進兩地公益人才交流培訓

啟動禮過後，首場促進兩地公益人才交流培訓的一日團活動亦隨即展開。60位來自香港社福機構的代表前往深圳出席活動，透過課程學習、分組討論及實地探訪等形式進行培訓交流，參訪內地公益機構「壹基金」及「紅樹林基金會」，了解當地機構如何籌備公益節及運用互聯網進行募捐和推廣公益，交流互聯網與科技對於公益籌款、項目創新、機構發展等方面的經驗與心得。

市民每捐一元 騰訊基金會等額配捐

香港「久久公益節」的配捐活動將於在9月1日至9月10日舉行，市民在活動期間透過WeChat Pay HK慈善平台向參與活動的項目捐款，騰訊基金會即以1比1的比例配捐，最多港幣200萬元的上限，鼓勵市民參與公益，並支持公益項目的執行及發展。

參與活動機構保良局：互聯網公益活動大有可為

今年有約30間機構參與香港「久久公益節」的配捐活動，包括公益金、保良局、樂施會和善導會等，保良局表示，互聯網公益籌款活動為本港公益生態帶來正面影響，特別是疫情期間許多實體籌款活動一度暫停，網上籌款是大勢所趨。加上現時電子支付消費模式於本港逐漸普及，相信互聯網公益活動大有可為。

參與配捐活動的機構均會在全港宣傳，透過音樂會、明星大使宣傳、工作坊、公益市集、社交平台等方式呼籲市民捐款和公益倡導。

約30機構參與配捐 市民把握機會雙倍行善

其中東華三院為「免費醫療服務捐助計劃」，希望能為更多有需要人士提供免費醫療服務。九龍樂善堂則為「樂善關懷基金」籌款，為遭逢突發意外或受災難事故影響，而出現即時經濟困難的人士及其家庭，提供一次性緊急撥款。香港家庭福利會則為沒有外界資助的先導服務，例如家事調解服務、男士支援服務、青少年精神健康及處理沉迷上網服務等籌款。希望市民能在配捐活動期間，透過WeChat Pay HK慈善平台了解各個項目，在配捐活動期間把握機會捐款，令善款發揮雙倍效用，將愛心傳遍社會每一個角落。