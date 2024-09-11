拍拖10年男友搭上自己阿姨！非不想努力　女友欲成全：該分手嗎？

網絡上的愛情故事千奇百怪，有台灣女網民在網上發文，分享自己的悲傷愛情故事，竟發現拍拖10年的男友與最疼自己的阿姨搭上，並回想男友常到阿姨家協助修冷氣、通馬桶等，一去便數個小時，原來他們的不倫戀早已有迹可尋，雖然女網民知悉真相後難以接受，「這種男人我也不想要」，但問網民應否該分手及祝福他們。



帖文引來不少網民留言，有人贊成樓主攤牌，並應將事件告知父母，「是我絕對跟全部親戚攤牌 ，讓他們血流成河」。



樓主得知男友與自己阿姨搭上後感崩潰，問應否與男友攤牌。（《向西聞記新春SP：阿姨！我不想努力了！》劇照）

台灣有女網民在Dcard上透露與男友交往10年十分穩定，對方是一名工程師，平常喜歡在家打機，甚少有社交活動，即便與同事出門也會與她同行，因此雙方建立了穩健的感情，爸媽也將男友視為未來女婿，「我也覺得我可能過幾年我們都大一點了，可能就會結婚了吧！」

可是，樓主早前發現男友竟搭上她媽媽的妹妹，即住在隔壁的40多歲阿姨，實在令她感到十分崩潰，想不到「小三會是從小最疼愛我的阿姨」。

樓主雖然不知道他們怎麼會搭上，但回想起來其實有迹可尋，男友常到阿姨家修冷氣、通馬桶、捉老鼠，倒垃圾等，且一去就是數小時。（《婚內情》劇照）

不倫戀早已有迹可尋

樓主雖然不知道他們怎麼會搭上，但回想起來其實有迹可尋，男友常到阿姨家修冷氣、通馬桶、捉老鼠，倒垃圾等，且一去就是數小時。樓主指自己會找時間與男友商討分手，好讓他們名正言順在一起，「不是我成全，而是感情無法勉強，這種男人我也不想要」。

樓主其後補充阿姨並不是富婆，因此男友並非因「阿姨我不想努力」而與阿姨搭上，樓主只想詢問網民們是否應攤牌及祝福。

不少網民贊成樓主攤牌，並應將事件告知父母。（GettyImages）

不少網民贊成樓主與男友攤牌

帖文引起大批網友熱議，有人提出建議，贊成樓主攤牌，並應將事件告知父母「而且請在妳父母面前攤牌，不需要祝福，他們不配，感情是無法勉強，但也不該被如此對待」、「是我絕對跟全部親戚攤牌 ，讓他們血流成河」、「你幫他們隱瞞，沒人會感謝你的，就直接攤牌吧」。

有網民認為分手後也不必故作大方祝福他們，「沒必要祝福啊，不撕破臉就仁至義盡了」。