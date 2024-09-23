恐怖度假屋！孕婦訂房見極陰森：給100萬都不住　鄰屋遺1東西更驚

這樣的房子竟敢出租給旅客當度假屋？馬來西亞1名孕婦和家人前往雪州度假，沒料到開開心心去旅行竟然變成一場噩夢！孕婦在度假村預訂了1間3房單位，到埗時卻驚見公寓樓層空無一人，不但非常殘舊，而且環境極之陰森，而最可怕的是旁邊單位大門外遺下警方的黃色封鎖線，懷疑曾經發生過刑事案件。孕婦嚇得傻眼，決定速逃，直呼：「即使給我100萬令吉（181萬港元），我都不願住在這種地方！」涉事公司最初不願退款，直至孕婦展示公寓的相片後，該公司才肯退錢。



大量網民看過該度假屋的照片都直呼恐怖，「給我1,000萬令吉（1,810萬港元）都不願住」，但有「勇士」笑稱為錢願意入住，「10萬令吉（18萬港元），我肯」、「窮比撞鬼更可怕」。



升降機十分殘舊。（網上圖片）

事前預訂了3房間位

馬來西亞網媒《mStar》報導，該名孕婦在網上表示，當時懷有第二胎已6個月，和家人到雪州度假，事先在度假村預訂1間3房單位，當她到達接待處時，接待員表示她預訂的單位直歸業主管理，與接待處無關，建議她聯絡業主。

度假屋所在的樓層無人居住。（網上圖片）

孕婦請求在場1名老翁陪同她去看預訂的度假屋，沒料到該公寓位於破舊街區，四周毫無人氣，升降機亦十分殘舊，環境陰森，感覺隨時會撞鬼，「撞鬼之前，我（孕婦）更擔心的是自身的安全」。

公寓非常殘破，房間情況尚可接受，冷氣機等設備都正常操作，但整體感覺不佳。（網上圖片）

該公寓的樓層無人居住，打開預訂單位的大門後，眼見內櫳非常殘破，房間情況尚可接受，冷氣機等設備都正常操作，但整體感覺不佳，「即使給我100萬令吉（181萬港元），我都不願住在這種地方！」。而隔壁單位大門外甚至遺下警方黃色封鎖，不排除曾經發生過刑事案，同行老伯連忙叫她立即離開。

隔壁單位大門外甚至遺下警方黃色封鎖，不排除曾經發生過刑事案。（網上圖片）

涉事公司一度拒退款

孕婦沒有入住該公寓，事後聯絡相關公司要求退款，對方最初拒絕，直至孕婦傳送照片佐證，公司隨後才同意退錢。

許多網民留言指該度假屋「好恐怖」、「連封鎖線都唔收，仲敢租畀人」、「1,000萬令吉（1,810萬港元）都唔會住」。

（mStar）