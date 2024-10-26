洋漢動粗迫女按摩師口交！全裸被轟出店　揭藏瑞士刀及鐵鎚被懲重

台灣發生遊客帶刀意圖性侵按摩師案。有名美藉男子到台灣觀光，進入高雄1間按摩店的包廂後，開價要求女按摩師提供性服務，被拒後竟施以武力意圖性侵女方，女方大叫求救父親出手，兩人幾經艱辛合力將美漢拉出店外，再反鎖才有機會報警。警方到場將美漢逮捕，搜出3把瑞士刀、1把鐵鎚及避孕套等物品。



美漢早前因攜帶兇器強制性交未遂罪，被判入獄4年，服刑後將被驅逐出境，他早前提出上訴，今年9月被最高法院駁回，維持原判。



雷耶斯到高雄按摩，其間動粗強迫事主口交。（示意圖／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，被告為美籍男子雷耶斯（Ancheta Rafael Joseph Reyes），在2023年7月底，以觀光名義入境，案發為同年8月16日下午1時，他前往高雄某間按摩店，走進按摩店2樓的拉簾包廂後，立即脫光衣物，並將衣物與隨身背包放置於床旁邊，再由女按摩師小花（化名）替他服務。

雷耶斯在手機輸入「23000」的數字，接着不顧小花的拒絕，意圖逼迫小花替他性服務。小花被嚇了一大跳，立即揮手拒絕，並且喊出「NO」。雷耶斯無視女方透過言語和動作表示拒絕，欲強行迫她口交，又攻擊女方頭部、掐頸施擊，又嘗試親吻及跨坐在女方身上。

雷耶斯被搜出長褲藏2把瑞士刀，背包內更有1把瑞士刀、1把鐵鎚，及保險套等物品，警方即場將他帶署調查。（網上圖片）

最終小花呼叫求救，她的父親聞聲入內援救，最終合力將雷耶斯拉出門外，反鎖按摩店的門才可報警。警方到場將全身赤裸靜坐在店外的雷耶斯拘捕，在其長褲搜出2把瑞士刀，背包內更有1把瑞士刀、1把鐵鎚，及保險套等物品，將他帶署調查。

雷耶斯否認罪行，供稱案發前一周曾到涉事按摩店進行性交易，對方同意以3,000新台幣（折約730港元）提供性服務，他又指自己因精神狀況不佳行為失控，稍用力掐住事主脖子，但不是要強迫口交。

雷耶斯因攜帶兇器強制性交未遂罪，被判入獄4年，服刑後將被驅逐出境（GettyImages）

最後法官認為雷耶斯違反事主意願企圖性侵，且隨身攜帶瑞士刀、鐵鎚，又與女方距離近，可短時間內取出武器，危害女方生命安全，因此裁定他犯攜帶兇器強制性交未遂罪成，判監4年，刑滿後將被驅逐出境，雷耶斯提出上訴，但遭最高法院駁回，維持原判。

（綜合）