21歲印女遭3男輪姦數小時　脫困到警署求救竟沒警察　後續悲慘

人渣！印度馬哈拉施特邦浦那市（Pune）發生駭人性侵案，1名21歲女大學生與男友人晚上出外時，遭3名男子輪流性侵長達數小時。女大生與友人脫困後到100米外的警署報案求助，卻沒有警察，唯有想方設法自救。警方至翌日凌晨5時接獲報案，依輪姦罪等調查，受害人則送醫院檢查，處於創傷狀態只能向警方提供基本資料。



1名21歲女大學生與男友人晚上出外時，遭3名男子輪流性侵長達數小時。（示意圖／gettyimages）

女大生晚上外出遭3男輪姦

綜合當地媒體報道，事發10月3日晚上11時左右，21歲女大學生與22歲男友人駕電單車到人煙稀少的博普德夫加特（Bopdev Ghat）地區，在山頂突然遭3名男子襲擊。

男友人挺身保護女大生，惟被持刀的歹徒威迫脫下襯衫及腰帶，再遭綁在樹上毆打。3名歹徒搶走2人貴重物品，更把女大生拖到隱蔽處輪流性侵長達數小時。

疑似3名歹徒一同騎電單車的閉路電視影片在網上流傳，當地警方證實該影片是調查中的閉路電視片段之一，但強調目前未確定片中男子是否就是歹徒。（網上影片截圖）

到警署報案卻沒警察

歹徒完事後離開現場，女大生返回幫男友人脫困，到100米外的警署想報案求助，卻沒有警察。2人於是設法自救，騎電單車到市區打電話向親戚求助。受害人被送往一家私人醫院檢查，醫院以這是1宗醫療案件為由，將受害人轉介到政府營運的醫院，再由那裏的醫生通知警方。

警方正分析犯罪現場70至80公里上100多個地點閉路電視片段。（示意圖／gettyimages）

警方至翌日凌晨5時接獲報案，依輪姦、搶劫時造成傷害等罪調查案件。由於受害人處於創傷狀態，暫時只能向警方提供基本訊息，警方正分析犯罪現場70至80公里上100多個地點閉路電視片段。

另外，1段顯示疑似3名歹徒一同騎電單車的閉路電視影片在網上流傳，當地警方證實該影片是調查中的閉路電視片段之一，但強調目前未確定片中男子是否就是歹徒。