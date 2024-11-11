路邊活春宮｜情侶下身交疊　女子騎腰擺動　清潔工走近做現場觀眾

情到濃時想親熱，也要看場合是否適合！網上流傳1條影片，只見1對年輕男女當眾在路邊親熱，雖然身邊停泊了車輛，但行經途人仍可看到不雅場面。畫面見到女方騎在男方腰部位置，雙方下身交疊，女方擺動身體，2人忘我地親熱之際，鏡頭前竟然出現1名頭髮半灰的清潔工，藉掃地走近，成為活春宮場面的「現場觀眾」。



大量網民笑言「阿伯應該會愈掃愈靠近」、「阿伯想等等，之後還有其他東西要清掃」，亦有人批評傷風敗俗，片中男女理應前往旅館。據了解事件並非在港發生，有網民估計現場應是台灣。



1對年輕男女當眾在路邊親熱，雖然身邊停泊了車輛，但行經途人仍可看到不雅場面。畫。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

2人忘我地親熱之際，鏡頭前竟然出現1名頭髮半灰的清潔工，藉掃地走近，成為活春宮場面的「現場觀眾」。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

2人忘我地親熱之際，鏡頭前竟然出現1名頭髮半灰的清潔工，藉掃地走近，成為活春宮場面的「現場觀眾」。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

2人忘我地親熱之際，鏡頭前竟然出現1名頭髮半灰的清潔工，藉掃地走近，成為活春宮場面的「現場觀眾」。（facebook群組「爆廢公社二館」影片截圖）

相關影片被上載至facebook群組「爆廢公社二館」，長約10秒，片中可見1對年輕男女在路邊親熱，女方騎在男方腰部，身體正在摁動，但沒有發出任何聲響。

而影片出現一陣陣聲響，其後有頭白灰白的清潔工入鏡，原來正是掃地聲音，而清潔工更漸漸走近，甚至抬頭近距離觀看「真人表演」，但該對男女仍然忘我親熱，清潔工則低頭掃地，疑籍着工作伺機成為「活春宮」場面的現場觀眾。

影吸引許多網民留言，笑言「阿伯可能說『年輕人終究是年輕人』」、「阿伯，那地要掃破了」、「看得掃地大叔心癢癢」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）