馬騮左手左腳異常巨大！網民傻眼︰沙煲咁大個拳頭　猜是這原因

這隻猴子牠是受傷了、天生肢體異常，抑或受到昆蟲襲擊？網上流傳多張圖片，顯示1隻獼猴左手和左腳變得非常巨大，拍攝照片的網民表示擔心馬騮傷勢。照片吸引大量網民留言，有人估計該獼猴「應該中咗毒」、「被有毒昆蟲咬到」、「好可憐呀，腫晒」、「要睇獸醫」，亦有人認為「野外大自然就係咁㗎啦」、「（可能）啱啱玩完蜜蜂，係咁上下啦」。



1隻野生獼猴左手和左腳異常巨大，但牠沒有露出痛苦表情，僅平靜地坐在地上。（facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」/Photo by Vicky）

相關照片被上載至facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」，可見郊外1隻獼猴左手和左腳異常巨大，但牠沒有露出痛苦表情，僅坐在地上，不時低頭望住左手左腳。

獼猴不時低頭望住左手左腳。（facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」/Photo by Vicky）

帖文引來大量網民留言，「被蛇咬？」、「沙煲咁大個拳頭」、「太不正常了」，亦有人強調「大家關心馬騮隻手出事咁可憐可以點幫助？」，認為不應亂開玩笑。

除了是天生肢體異常，動物如被蜂類螫到，有機會出現形成不尋常地腫脹，一般會在數天內逐漸減退。

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狗狗出去放風是每日例行公事，詎料日本一隻黑柴外出後，回來竟變晒樣！原來黑柴在庭院散步時被蜜蜂螫到臉，臉部腫到圓碌碌，十足十卡通公仔「Peppa Pig」，傻笑時嘴角還掛着一條口水，主人見狀當場傻眼，笑問：「你是誰？」照片笑翻一眾網民，紛紛留言指「很可憐又很可愛怎麼辦？」。



從主人上載的照片所見，黑柴（右）在散步時被蜜蜂螫臉，臉部明顯腫起來。（yk08042 Twitter圖片）

可憐的黑柴臉腫足足3倍，更口水直流一臉無奈。（yk08042 Twitter圖片））

過往亦有不少貓狗被蜜蜂螫到：

【毛孩面腫爆笑樣】喵星人被蜂螫唇，網民即時想起電影《東成西就》的梁朝偉，笑指貓貓成為「貓版歐陽鋒」，一孖潤腸超爆笑。（fb群組「KL吹水站」圖片、01製圖）

【毛孩面腫爆笑樣】喵星人被蜂螫唇，網民即時想起電影《東成西就》的梁朝偉，笑指貓貓成為「貓版歐陽鋒」，一孖潤腸超爆笑。（fb群組「KL吹水站」圖片、01製圖）

【毛孩面腫爆笑樣】貓狗被蜂螫特集：狗狗中招後，樣子更可愛。（網上圖片）