恐怖情侶！18歲女約男子野戰玩捆綁　拿斧頭狂劈　男友現身毆姦夫

美國發生情侶離奇合謀嚴重傷人案。佛羅里達州1名男子與1名18歲女子相約到海灘「野戰」，女子藉詞玩捆綁遊戲，用繩綁住男子之際，其男友突然現身，向男子施以箍頸襲擊，而女子則取出斧頭向男子狂劈。



傷者遇襲後拼命掙扎，幸最終成功掙脫，急奔向附近警員求助。涉案情侶事後被捕，面臨使用致命武器進行嚴重攻擊和毆打等指控，警方正調查其犯案動機，以及是否有預謀用斧頭傷人。



18歲女子卡格爾不但涉嫌用繩綁住傷者，甚至用斧頭砍傷對方。（網上圖片）

相約晚上到海灘「野戰」

案件發生在美國佛羅里達州的沃盧西亞郡（Volusia County），據了解，傷者認識18歲女子卡格爾（Alana Cagle），雙方相約今年10月30日晚上到戴通納海灘（Daytona Beach）進行「野戰」。當晚約8時30分，卡格爾駕車接載事主前往海灘。

當他們在海灘坐下時，事主發現卡格爾坐得較遠，雙方距離大約1.5米，他開始感到奇怪。其後卡格爾取出黃繩，藉詞進行捆綁遊戲，事主雖然略感不安，但仍允許卡格爾將他綁起。

女子男友突然出現走近

在被綑綁期間，事主留意到卡格爾的24歲男友斯特里特（Wayne Streeter）正走近，他終於意識到有危險，便試圖掙脫繩子離開，但卡格爾撲到其雙腿，強行將他壓住。事主嘗試甩開卡格爾，並開始逃跑，但被斯特里特追上，繼而把他按倒​​地上。

斯特里特突然現身打傷事主。（網上圖片）

受傷事主上身赤裸向警員求救

事主被斯特里特施以箍頸，卡格爾則在一旁將他狂毆，甚至取出1柄斧頭對他狠劈，導致他全身多處地方受傷。事主拼命掙扎下最終成功逃脫，不理會上身赤裸，狂衝向附近1名警員求救。事主雙腳和背部受傷，事後需送院治理，幸無性命危險。

卡格爾和斯特里特於案發當晚被捕，目前面臨使用致命武器進行嚴重攻擊和毆打等指控。警方調查後，有人報稱見到女友被推倒，於是出手。該對恐怖情侶獲准保釋候查，每人需繳交5,000美元（約3.9萬港元）保釋金。警方將繼續進行調查，包括了解他們犯案動機，案件將於11月26日提堂。

（綜合）