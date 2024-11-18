新屋成裝修工人「炮房」！屋主崩潰：房子不要了　逼裝修公司買屋

新居裝修未入伙，竟成為工人「炮房」？中國四川省有業主透過閉路電視翻查新屋裝修情況時，意外發現1名裝修工人竟帶女伴到其新屋內「激戰」，業主看到影片後十分憤怒，直接在微信大罵裝修公司老闆，直指：「晦氣惡心，房子我不要了！」要求涉事裝修公司把房子買走作賠償。



裝修公司亦喊慘，表示會為業主「求神拜佛」去掉晦氣，但業主不接受，堅持要求要對方買走房子。裝修公司其後稱警方已介入，且與業主達成和解，但未有透露詳情。



業主從CCTV影片發現有裝修工人在其新居做出不雅行為，氣得要裝修公司把房子買走。（網上影片截圖）

業主從CCTV影片發現有裝修工人在其新居做出不雅行為，氣得要裝修公司把房子買走。（網上影片截圖）

影片揭工人帶女伴到新屋就地激戰

據內地媒體報導，該名業主的新居要做裝修工程，他為了監督工程進度，所以在屋內設置了閉路電視，詎料翻看片段時驚見有異，原來有裝修工人私下帶女子於單位內發生性行為。從影片中可見，該對男女在地板鋪上紙皮，然後開始就地大戰起來，畫面令人咋舌。

業主從影片中見到該對男女在地板鋪上紙皮，然後開始就地大戰起來，登時氣炸。（網上影片截圖）

裝修工司負責人事後去廟宇為新屋求「去晦氣」，以表達誠意，但業主不領情，堅持要對方買走新居。（網上影片截圖）

業主：房子已成淫穢場所

業主氣得直接把片段放上與裝修公司的共同群組內，大罵：「這是搞什麼飛機？」並要求負責人解釋清楚，指新買的房子已成淫穢場所，要求對方公司買下房子。雖然負責人嘗試安撫並承諾會核實清楚妥善處理，而裝修公司負責人更為了這件事去廟宇求「去晦氣」，表達誠意。惟業主似乎還是不滿意，堅持沒有商量的餘地。

事件曝光後，引起網民熱議，其後裝修公司回覆稱，經警方介入，已和業主達成和解，但未有透露詳情。

（綜合）