新屋成裝修工人「炮房」！屋主崩潰：房子不要了 逼裝修公司買屋
撰文：田中貴
出版：更新：
新居裝修未入伙，竟成為工人「炮房」？中國四川省有業主透過閉路電視翻查新屋裝修情況時，意外發現1名裝修工人竟帶女伴到其新屋內「激戰」，業主看到影片後十分憤怒，直接在微信大罵裝修公司老闆，直指：「晦氣惡心，房子我不要了！」要求涉事裝修公司把房子買走作賠償。
裝修公司亦喊慘，表示會為業主「求神拜佛」去掉晦氣，但業主不接受，堅持要求要對方買走房子。裝修公司其後稱警方已介入，且與業主達成和解，但未有透露詳情。
影片揭工人帶女伴到新屋就地激戰
據內地媒體報導，該名業主的新居要做裝修工程，他為了監督工程進度，所以在屋內設置了閉路電視，詎料翻看片段時驚見有異，原來有裝修工人私下帶女子於單位內發生性行為。從影片中可見，該對男女在地板鋪上紙皮，然後開始就地大戰起來，畫面令人咋舌。
業主：房子已成淫穢場所
業主氣得直接把片段放上與裝修公司的共同群組內，大罵：「這是搞什麼飛機？」並要求負責人解釋清楚，指新買的房子已成淫穢場所，要求對方公司買下房子。雖然負責人嘗試安撫並承諾會核實清楚妥善處理，而裝修公司負責人更為了這件事去廟宇求「去晦氣」，表達誠意。惟業主似乎還是不滿意，堅持沒有商量的餘地。
事件曝光後，引起網民熱議，其後裝修公司回覆稱，經警方介入，已和業主達成和解，但未有透露詳情。
（綜合）
巴士站活春宮？情侶「騎乘式」交疊坐姿惹熱議 警方+律師咁回應撿屍活春宮？網傳內地醉女被當街性侵自殺亡 震撼片瘋傳警咁回應路邊活春宮｜情侶下身交疊 女子騎腰擺動 清潔工走近做現場觀眾新蒲崗活春宮？采頤花園男脫褲 疑女子竟這樣口交 震撼畫面瘋傳