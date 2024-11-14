七旬婦失眠不求醫！斥紙紮舖作法所累　持剪刀狂刺老闆數下險殺人

受失眠困擾可能是身心出了問題，理應求醫尋出原因，惟台灣桃園市1名七旬女子經常睡眠質素欠佳，卻懷疑是附近紙紮舖商戶對其作法所致，於是向相關老闆大興問罪之師，其間就地取材手持店內剪刀，連續狂刺老闆背部數下，導致其左側胸壁穿刺傷、肋骨骨折及氣胸等，幸送院搶救後終保住性命。女兇徒隨後自首，被控以殺人未遂罪。



陳婦以剪刀狂刺紙紮店老闆，兇器染有血跡。（網上圖片）

以剪刀狂刺紙紮舖老闆背部

據了解，71歲陳姓婦人和丈夫住在平鎮區，沒有領取身心障礙證明文件，也不確定有否相關就醫紀錄。陳婦長期受到睡眠障礙困擾卻沒有求醫，反而懷疑在是住所附近約200米經營紙紮舖的商戶向她作法所致。

案發今年6月20日上午11時許，陳婦前往該間紙紮舖質問劉姓老闆，雙方口角期間，陳婦趁劉轉身處理貨物時，執起店內剪刀向劉施襲，對其背部連刺數下。劉受傷大叫，引起家人注意，見狀大驚報警，陳婦乘亂逃去。傷者送院接受搶救，證實左側胸壁穿刺傷、第7根肋骨骨折、氣胸，以及皮下氣腫，幸最終撿回一命。

陳婦自首後被控殺人未遂罪名。（示意圖/gettyimages）

兇徒到派出所自首

陳婦其後向平鎮警分局北勢派出所自首，接受調查期間承認罪行，聲稱懷疑傷者向她作法，導致她失眠而行兇。檢察官根據警方調查、醫院診斷證明等證據，以涉嫌殺人未遂罪名起訴陳婦。

傷者家屬指從未有人道歉

陳夫事後指出，妻子認識傷者，有時不清楚自己做什麼，對於今次事件感到歉意。但傷者家屬向台媒透露，他們與陳婦只是一面之緣，慶幸當時小孩已經上學，否則可能同樣遇刺。傷者家屬又指陳婦被起訴後，對方家人從未向他們道歉，甚至賣走單位，質疑是想以脫產方式避開賠償，希望法官日後可以為他們主持公道。

（綜合）