慣犯？便利店大媽3秒做3動作 極速偷奶粉 網民震驚：神一般操作
撰文：桃樂斯
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她是偷竊慣犯吧？印尼有大媽日前在便利店盜竊，她趁店員和客人交談分神之際，迅速從貨架拿起2盒奶粉，之後蹲下再撩起長裙，熟練而迅速地將奶粉直接塞進裙底，然後以雙腿夾住，整個盜竊過程不足3秒，隨即若無其事步出商店。
大媽盜竊過程全被店內閉路電視拍下，片段曝光後不少網民都對大媽盜竊「奇招」感到神驚，形容是「神一般的操作」、「一看就知道有練過」；不過亦有人批評對方知法犯法，「尊嚴去哪裏了？」。
大媽盜竊手法行雲流水 僅3秒偷走奶粉
綜合印尼媒體報道，當地1間便利店早前發生奶粉盜竊案，從店舖的閉路電視畫面可見，1名穿着長裙、戴頭巾、戴口罩的大媽走進便利店，走到店內較深內位置，之後回頭確認店員和客人交談之際，便於貨架拿起2盒奶粉。她其後迅速蹲下，再撩起長裙，直接將2盒奶粉塞進裙底，並以雙腿夾住，整個盜竊過程不足3秒，足見其身手敏捷、手法極熟練。
大媽若無其事離開店舖
大媽藏好2大盒奶粉後，即若無其事地站起來，然後步出便利店，但由於她雙腿夾着2大件貨品，走路步伐明顯變得緩慢，惟收銀櫃店員正忙於為另1名顧客結帳，加上後方仍有排隊的客人，故未能及時發現大媽盜竊劣行。
網民驚歎：神一般的操作
閉路電視片段最先被上傳到Instagram，其後被網民不斷轉載，不少人都驚嘆大媽盜竊手法，「高手在民間！」 、「神一般的操作」、「一看就知道有練過」，不過亦有人批評對方知法犯法，「尊嚴去哪裏了？」。
及後有留言猜測大媽偷奶粉只是為了家中小孩，認為對方若不是走投無路亦不會以身試法，故體恤對方，「這對她（大媽）的孩子來說肯定是個遺憾，一方面她犯了錯，另一方面她又想讓孩子能夠喝牛奶」。
（綜合）
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