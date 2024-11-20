慣犯？便利店大媽3秒做3動作　極速偷奶粉　網民震驚：神一般操作

她是偷竊慣犯吧？印尼有大媽日前在便利店盜竊，她趁店員和客人交談分神之際，迅速從貨架拿起2盒奶粉，之後蹲下再撩起長裙，熟練而迅速地將奶粉直接塞進裙底，然後以雙腿夾住，整個盜竊過程不足3秒，隨即若無其事步出商店。



大媽盜竊過程全被店內閉路電視拍下，片段曝光後不少網民都對大媽盜竊「奇招」感到神驚，形容是「神一般的操作」、「一看就知道有練過」；不過亦有人批評對方知法犯法，「尊嚴去哪裏了？」。



印尼有大媽於便利店偷奶粉，行雲流水盜竊手法震驚全網。（網上影片截圖）

大媽盜竊手法行雲流水 僅3秒偷走奶粉

綜合印尼媒體報道，當地1間便利店早前發生奶粉盜竊案，從店舖的閉路電視畫面可見，1名穿着長裙、戴頭巾、戴口罩的大媽走進便利店，走到店內較深內位置，之後回頭確認店員和客人交談之際，便於貨架拿起2盒奶粉。她其後迅速蹲下，再撩起長裙，直接將2盒奶粉塞進裙底，並以雙腿夾住，整個盜竊過程不足3秒，足見其身手敏捷、手法極熟練。

大媽在貨架拿起2盒奶粉。（網上影片截圖）

她之後迅速蹲下。（網上影片截圖）

她撩起長裙，將2盒奶粉塞進裙底，並以雙腿夾住。（網上影片截圖）

大媽若無其事離開店舖

大媽藏好2大盒奶粉後，即若無其事地站起來，然後步出便利店，但由於她雙腿夾着2大件貨品，走路步伐明顯變得緩慢，惟收銀櫃店員正忙於為另1名顧客結帳，加上後方仍有排隊的客人，故未能及時發現大媽盜竊劣行。

大媽之後若無其事步出便利店，但走路步伐明顯變得緩慢。（網上影片截圖）

網民驚歎：神一般的操作

閉路電視片段最先被上傳到Instagram，其後被網民不斷轉載，不少人都驚嘆大媽盜竊手法，「高手在民間！」 、「神一般的操作」、「一看就知道有練過」，不過亦有人批評對方知法犯法，「尊嚴去哪裏了？」。

及後有留言猜測大媽偷奶粉只是為了家中小孩，認為對方若不是走投無路亦不會以身試法，故體恤對方，「這對她（大媽）的孩子來說肯定是個遺憾，一方面她犯了錯，另一方面她又想讓孩子能夠喝牛奶」。

（綜合）