他殺兔吃兔！婚前寵物兔失蹤　女生驚揭男友所為　1句話更心寒

這樣對待寵物的男人，肯定不能付託終身！內地1名女生在小紅書發文表示，自己與男友已到談婚論嫁階段，近日其租住單位地板漏水，安排維修師傅上門修理，同時將鎖匙交給男友，勞煩對方為維修師傅開門。惟女生事後發現她飼養的垂耳兔不翼而飛，經追問後，男友終承認垂耳兔是由他帶走的，「並請人把牠殺了，準備吃掉」，甚至向女生提供殺兔影片。



事件令樓主大感崩潰，決定提出分手，而男友再三挽回，稱「「別搞的讓我家下不了台」，同時承諾「兔子再買，買2隻可以吧」，但她心意已決。許多網民留言批評樓主男友的行為「太恐怖」、「天生反社會嗎？」，又形容男子「箍煲」的說話才更令人心寒，「以為再買兔子就可以嗎？根本不尊重生命」，認為他是恐怖情人，樓主應及早遠離。



樓主飼養垂耳兔「小樂」約6個月，雙方感情深厚。（小紅書圖片）

小樂樣子很可愛，深得女主人歡心。（小紅書圖片）

男友曾為垂耳兔買飼料

樓主在小紅書發出多個帖文交代事件，表示自己在內地獨居，飼養了1隻垂耳兔取名「小樂」，當時飼養了約6個月，雙方感情深厚。她指男友上門時見到小樂，甚至購買了飼料，令她以為男友是真心喜歡小樂，豈料有人心懷不軌。

過完年後，男友提議去吃兔肉，樓主認真陪伴男友吃了兔肉火鍋，但原來是一切事件的先兆。樓主近日租住的單位地板漏水，安排了維修師傅上門修理，她事前將鎖匙交給男友，勞煩他為維修師傅開門，惟回家後卻發現小樂不知所終。

男友上門見到小樂，且已購買飼料，令到樓主以為男友真心喜歡小樂。（小紅書圖片）

男友曾辯稱兔子「打開籠子跑了」

樓主立即詢問，男友聲稱兔子「打開籠子跑了」，樓主卻認為自己住在17樓，只能經電梯和安全通道才能離開大廈，小樂難以「離家出走」。後來她翻查閉路電視，發現男友將小樂抱到車上」，於是再三質問，男友終承認帶走小樂，「請人把牠殺了，準備吃掉」，而且批評樓主大驚小怪，「兔子沒了可以再買1隻」，甚至向她提供殺兔影片。

樓主驚悉男友帶走垂耳兔並殺掉進食，堅決分手。（小紅書圖片）

男子稱：兔子再買，買2隻可以吧

樓主認為「寧願是送給別人了，當時覺得他（男友）好恐怖，已經談婚論嫁，見過父母了」。2人原本準備今年國慶訂婚，之後分手搬回父母住所，男方父母得悉事件，一度想上門要求復合，前男友更發送訊息承諾「兔子再買，買2隻可以吧」，原因是「別搞的讓我家下不了台，都知道要訂婚了」。

許多網民留言直指樓主的前男友是「恐怖情人」、「人家的兔兔，怎麼可以吃？」、「婚前虐待寵物，婚後虐待妻子」，又指對方輕視生命和伴侶感受，「還好是婚前發現，分手就好」。

（小紅書）