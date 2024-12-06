馬鞍山公屋裸男走廊沖涼？持消防喉沖身照片瘋傳　網民︰醬爆2.0

周星馳電影《功夫》中，男角色「醬爆」當眾沖涼洗頭，以反映當時制水情況。時至今日，竟然仍有人在公眾地方沐浴？網上瘋傳馬鞍山公屋1大廈內出現離奇狀況，1名全裸大叔在公共走廊，疑似取用消防喉射水沖身，地下放有1支疑似沐浴露，地面全是積水，涉事大叔一臉愕然地回頭望住拍攝鏡頭。



帖文引來大量網民討論，有人形容「未來戰士都要沖涼」、「慳水費，正呀喂」、「仲自帶梘液」、「做咩偷睇人沖涼？」、「醬爆2.0」，更有人引用醬爆金句︰「包租婆，點解會冇水呢？」。有人則指消防喉的水質十分差劣，「沖完身污糟過唔沖」、「隨即搞到皮膚病」。



網傳1名全裸大叔使用消防喉射水沖涼，地下放有1支疑似沐浴露，地面全是積水。（網上圖片）

全裸大叔疑用消防喉沖涼

相關圖片被轉載至討論區和facebook群組，有網民聲稱事發地點是馬鞍山公屋1幢大廈樓層走廊，亦有人稱「行過見到有個男人用消防喉轆沖涼」。照片可見，有1名全裸大叔身處公共走廊，左臂有紋身，照片私密部位被人加工遮蓋。

照片中的大叔看似取用消防喉轆，附近喉管上攝住1袋物件，未知是否藏有其衣物，地下則有1支疑似沐浴露，地面全是積水。只見大叔頭髮仍乾，相信只曾沖涼而沒有洗頭，照片中一臉愕然望向鏡頭。

網民笑言大叔以消防喉沖涼的場面就似「醬爆2.0」，更有人引用醬爆金句︰「包租婆，點解會冇水呢？」。（《功夫》電影截圖）

擅用消防系統可罰款2.5萬元

照片許多網民留言，笑言「消防水缸水（骯髒），祝佢身體健康」、「無錢交水費？」、「自帶沐浴露無問題」、「今時今日香港地咩奇怪事都會發生」、「扣分制準備」。有網民指如消防喉的水十分骯髒，認為如需要沖涼，可以去有公共浴室或沙灘的沖身處，「或者街邊啲水喉都仲乾淨啲」，亦有人懷疑該男子有精神問題。

根據《水務設施條例》規定，除了獲得水務監督許可之外，任何人不得經由消防供水系統取水作滅火以外的其它用途，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元。

（綜合）