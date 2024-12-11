人妻床戰阿公級同事224次！台積電工程師戴綠帽幫養兒　慘綠提告

有甚麼比戴綠帽更傷心？就是骨肉也非自己親生孩子！台灣新竹1名台積電工程師與妻子婚後育有1名兒子，工程師知道妻子的1位年「阿公級」老同事會幫忙接送孩子，最初以為只是同事情誼，隨後妻子承認與該名老同事有婚外情，總共激戰224次，橫跨婚前至婚後。工程師其後為兒子進行DNA檢查，驚悉兒子與自己沒有血緣，於是怒告妻子和老同事，案件審理後，2人需賠償100萬新台幣（約25.5萬港元）。



張姓人妻主動承認早與林姓年老男同事有染，總共激戰224次。（示意圖/gettyimages）

老同事幫忙接送兒子

判決書指出，龔姓男子和張姓女子2019年5月20日結婚，2人婚後育有1名兒子，感情甚為融洽。龔男在台積電擔任工程師，需要獨自前往新竹返工，妻子和孩子則住在台南，而妻子工作忙碌，平日無法接送兒子，聲稱會委託林姓男同事協助接送。

龔男眼見林男年紀頗大，可以做到孩子的「阿公」，以為他關愛晚輩，所以沒有特別想法，甚至有時會邀請林男參加其家庭旅遊和聚餐。

龔姓人夫帶同兒子前往醫院進行親子鑑定，驚悉連兒子並非自己親生。（示意圖/gettyimages）

檢測DNA證兒子非親生骨肉

豈料張女其後主動承認一早和林男有染，甚至揚言沒有林男，「我（張女）的世界就毀滅了」、「阿公（林男）就是比你們都還重要」。龔男後來更得知這段不倫戀已長達4年，時間橫跨婚前至婚後，於是帶同兒子前往醫院進行親子鑑定，驚悉連並非自己親生骨肉，於是怒告張女和林男，索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

人妻辯稱遭老同事性侵

案件在新竹地院審理，張女在庭上辯稱，自己當時遭到林男性侵，次數達到224次，遍布各間汽車旅館、高鐵橋下和停車場，由於內心受到極大創傷，罹患斯德哥爾摩症候群，自己都是受害人，沒有侵害到龔男的配偶權。

法官判處張女和林男賠償100萬新台幣（約25.5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

稱呼老同事為「親愛的」

惟張女被發現平時會稱呼林男為「親愛的」，而且傳送「就是看到阿公（林男）我（張女）會很開心，阿公消失我會很生氣很難過」、「講的（得）更白話一些，我覺得我可能真的愛上阿公」等訊息，甚至數度傳送「愛你」等貼圖來表達感情。

法官認為張女和林男合謀愚弄龔男，案情嚴重，判處2人賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）