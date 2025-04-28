人夫醫生出軌女護士　為幽會忘記接女兒　元配揭情慾短訊咁報復

人夫偷情偷到忘我，連女兒都忘記？台灣有名麻醉科醫生出軌護士，不僅帶對方到汽車旅館和名下住所兩度激戰，更耽誤接送元配及女兒回家的時間。元配得悉姦情後，表示一度想把小三護士曾去過的公寓、坐過的車賣掉，情緒亦受影響導致暴瘦7公斤，決定怒告小三侵害配偶權並索償100萬新台幣（約25萬港元）。



當地法院審理後認為，醫生與小三護士聊天紀錄等證據顯示兩人關係超出一般同事，加上人夫作證指曾與護士發生性行為，判護士侵害配偶權屬實，要賠元配35萬元（約9萬港元），可上訴。



台灣麻醉科醫生出軌護士，和小三「激戰」耽誤接送元配及女兒回家的時間。（示意圖/GettyImages）

小三展開熱烈追求 相約打羽毛球

綜合台媒報道，台灣嘉義有名麻醉科醫生阿國（化名）被院方指派負責為期1年的麻醉學員訓練課程，因而認識學員小三阿美（化名）。阿美明知阿國已婚，仍積極以詢問考試內容為由親近，經過阿國指導後，阿美順利完成課程並成功得到護士職位，兩人互動漸逐頻繁。

2023年4月至7月期間，阿美向阿國展開熱烈追求，曾相約打羽毛球及聚餐各2次，還邀請他行山、同遊香港及新加坡，企圖拉近距離。即使遭到拒絕，阿美仍死心不息，甚至於上班時間邀約阿國用餐，並刻意留下曖昧合影。

要求參觀住所邀入房激戰

阿美得知阿國名下有1間3房1廳的空置住所後，更進一步要求到訪。兩人2023年6月28日前往該處，參觀過程中在客房親吻後就直奔主臥室「激戰」，儘管阿美稱自己正值排卵期，兩人仍未採取避孕措施，阿國發現阿美是「白虎」（無下體陰毛）後更喜出望外。

兩人發生關係後，不僅繼續相約吃早餐、親吻送別，更於同年8月8日在汽車旅館再展開「激戰」。阿國還因與阿美幽會，兩度耽誤接元配和女兒回家的時間。就連他接受脊椎手術期間，女方亦主動傳情書及祈求平安符。最終元配發現阿國舉止異常，從雲端硬碟、手機對話和皮夾中找到出軌證據，揭發兩人姦情。

阿美向阿國展開熱烈追求，曾相約打羽球及聚餐，甚至邀請一同外遊。（示意圖/Unsplash)

小三認為元配顛倒是非

元配為此身心受創，體重暴瘦7公斤，多次想中斷研究所課業與婚姻，礙於孩子無法接受家庭破裂，內心反覆折騰，情緒陷憂鬱，伴隨長期失眠。她指一想到丈夫與小三在臥室的親密舉動，就會頭痛欲裂、作嘔，又擔心被傳染性病，久久不能釋懷，因此怒告小三侵害配偶權並索償100萬台幣（約25萬港元）精神慰撫金。

案件審理期間，阿美否認指控，強調與男方只屬師生情誼，是對方單方面追求。她作為下屬和學生，對阿國殷勤之舉只能禮貌回應，但元配卻將兩人互動解讀成不倫戀，顛倒是非。

情慾短訊曝光

嘉義法官檢視相關聊天紀錄後，認為阿美與阿國頻繁對話，顯示關係非一般。當中情話短訊更在庭上曝光，包括「我永遠會記得那幾個早晨，你坐在床旁溫柔的摸著我的臉龐跟我道聲早安、輕柔的親吻我揭開晨間序幕」、「願你健康平安，手術順利，我曾經熱烈愛過的老男人」，加上阿國親證兩人曾有過2次性行為，法官判小美侵害配偶權屬實。同時考慮到元配只是家庭主婦，而阿美則是護士，判她須賠35萬元，可上訴。

（綜合）