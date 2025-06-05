揼骨變骨折！女子按摩聽到「啪一聲」 揭肋骨骨折　按摩師咁解釋

揼骨竟變骨折收場？台灣1家按摩店有按摩師替女客人全身指壓按摩時，因施力不當致客人左側肋骨疑似骨折，左後胸廓多處疼痛及腫脹。女客人認為按摩師手法失當令她受傷，因而提告並索償33萬新台幣（約8萬港元）。士林法院審酌雙方經濟水平及傷勢，判按摩師賠醫療費新台幣420元（約105港元）與精神撫慰金新台幣5萬元（約1.25萬港元）。



李姓女客人到台北士林區按摩店進行全身指壓按摩，事後發現左邊第11根肋骨疑似骨折。（示意圖/Pixabay）

按摩後8天發現骨折

綜合台媒報道，涉事按摩店位於台北士林區，2022年2月13日晚上，李姓女客人到店找王姓按摩師全身指壓按摩，過程中她隱約感到身體左側疼痛及腫脹，但當下沒有特別在意。按摩結束後，李女感到疼痛並未消退，經過數日痛楚更加嚴重。至按摩後第8天，李女前往診所求醫，發現左側第11根肋骨疑似骨折，導致左後胸廓多處疼痛腫脹，疼痛的地方與按摩部位一致。

案件審理期間，王按摩師指李女完成按摩後沒有異狀，又與朋友談笑風生，甚至向櫃台人員稱讚他手勢不錯。事發後李女仍多次到按摩館，未見有任何傷勢。王認為李女的診斷證明書雖顯示疑似骨折，但第11根肋骨在橫隔膜底下，影像及腹腔內臟重疉顯示，無法明確證明有否骨折或是否由他所致。同時李女事發多日後才就醫，是否另有原因導致傷勢仍有待釐清。

按摩過程中發出「啪」一聲

李女則指按摩後傷勢不會立刻出現，表示自己趴在躺椅上，王站在左邊，因此傷勢集中於左側。事發時王告知她背上有一塊肉沾黏，叫她忍耐並以雙手疊壓在左側肋骨部位按摩，突然發出「啪」一聲，對方解釋是「筋膜沾黏分解」的聲音，亦是疼痛主因。她續指，王建議她一周內避免喝茶跟咖啡，疼痛徵狀持續多久則視乎個人體質，認為對方可能知道骨頭受損。

事發後4天李女發現疼痛加劇、呼吸刺痛，故前往求醫。（示意圖/Pixabay）

李女透露當時雖與朋友嘻嘻哈哈，但認為完成全身指壓按摩後，肌肉或因乳酸堆積導致疼痛持續3天，徵狀有待觀察。4天後她發現疼痛加劇、呼吸刺痛，故決定求醫。

承認使用「筋膜沾黏分解」手法

士林法院調查後，認為李女提出的診斷證明書及X光影像與王氏按摩部位大致相符，另考慮到王在短訊中曾承認使用「筋膜沾黏分解」手法，造成李女痛苦並致歉，顯示傷勢與施力不當有關。

法官考慮王按摩師侵權行為手段、方式及所造成傷害及其程度，判他需賠5萬元精神撫慰金、420元醫療費，合計5萬420元，全案可上訴。

（綜合）