人妻婚後拒行房7年　丈夫床邊跪求性交仍遭無視　1事成離婚導火線

夫婦婚後無性生活能否走下去？。台灣一對夫婦婚後育有兩子女，但妻子婚後3年開始拒絕行房，丈夫甚至一度在床邊跪求妻子性交，可惜仍遭無視，被妻子要求自行解決性需要。除性生活外，妻子要求丈夫把收入全數交出，雙方常因金錢爭執，2021年起雙方「分房睡」，同住一室卻形同陌生人，男方因而出軌。夫妻接受婚姻輔導後也無法解決紛爭，丈夫忍無可忍申請離婚，法官認為雙方性生活觀念有巨大差異，而且已無夫妻間的情愛，判准兩人離婚。



妻子於2014年開始拒絕行房，丈夫為此一度跪在床邊「求愛」，可惜妻子仍置若罔聞。（示意圖/GettyImages）

妻子拒行房兼阻撓丈夫給奶奶家用

綜合台媒報道，該對台南夫婦於2011年11月26日結婚，婚後兩人相處尚可，還育有2名子女。不料自2014年開始，妻子開始拒絕行房，丈夫為此一度跪在床邊「求愛」，可惜妻子仍置若罔聞。兩人長期無性生活，妻子拒絕溝通，要求丈夫自行解決性需要。

與此同時，夫婦常因錢銀問題爭執，妻子要求丈夫全數「上繳」收入並交由她管理，又限制丈夫用錢，甚至丈夫想給奶奶家用都曾阻撓，夫妻關係降至冰點。2021年開始夫婦「分房睡」，近年除了子女的事務偶有接觸外，同一屋簷下卻無來往和對話。

女方將夫妻之間性生活不順遂的問題歸咎於丈夫，表示「他的性需求應該自行解決」。（示意圖/GettyImages）

女方將性生活不順遂歸咎丈夫

為挽救婚姻，丈夫表示兩人曾接受婚姻輔導，發現雙方長期溝通不良，性生活觀念差異太大，維持婚姻只會造成雙方心理壓力及傷害，建議向法院申請離婚。

然而，女方將夫妻之間性生活不順遂的問題歸咎於丈夫，直指由於丈夫沒有整理家居，所以她就「配合度日」，認為跟她無關。丈夫默默忍受多年，於2021年曾因婚姻生活不順而對其他女性產生好感，他自認有錯，但亦認為長期未能於婚姻中獲得滿足是部分原因，思前想後決定申請離婚。

長期拒絕性行為婚姻不睦主因

法官指涉事夫婦長期缺乏溝通、親密行為匱乏，妻子長年漠視丈夫性需要，出現不被珍惜的痛苦，已忍受到7、8年，性生活觀念問題難言對錯，男方雖因未能滿足性需求而出軌，但妻子長期拒滿足性需要，也是導致婚姻破裂的原因。

雖然妻子辯稱與未成年子女同住，難進行親密行為，惟法官指出，兩人住所內有位置堆放女方從娘家帶去的衣物及個人雜物，反映尚有其他房間可供調配，認為此說法並無可信度。法官認為夫妻之間已無情愛，雙方離婚意願堅決，因此判准兩人離婚。

（綜合）