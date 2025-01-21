夢到中大獎吉兆！30歲台男睡醒急衝試運氣　爽中$XXX萬過肥年

「個個都想中大獎，唔通個個都中到大獎咩？」，台灣彩券最近推出蛇年刮刮樂「2，000萬（約510萬港元）超級紅包」，其中100萬新台幣（約25萬港元）中獎名額比去年多出200個，吸引一眾想發橫財的民眾買票。台中市1名打工仔聲稱，前1晚夢見前往1間買彩券行，認為代表中獎，於是睡醒後立即到店買彩券試運氣，竟然美夢成真，刮中100萬新台幣（約25萬港元）過肥年。彩券行事後放炮竹慶祝，希望為其他客人招來更多財運。



該名幸運兒聲稱，前一晚夢到來到該彩券行，相信是中獎先兆，於是翌日便來購買3張2,000元（約51港元）刮刮樂，結果爽中100萬新台幣（約25萬港元）。（網上影片截圖）

打工仔夢見彩券行 最後1張刮大獎

誕生百萬中獎幸運兒的店舖是台中市東區精武路1間彩券行，老闆楊慶鐘接受當地傳媒訪問時透露，該名中獎者是年約30歲的上班族，2025年1月17日上年7時許上班前到該店，購買了3張2,000元（約51港元）的刮刮樂，首2張各自刮中2,000元（約51港元），再刮餘下1張，爽中100萬新台幣（約25萬港元），幸運兒開心到當場封了6,000新台幣（約1,500元）利市給店方。

楊老闆更指，該名幸運兒聲稱，前一晚（16日）夢到來到該彩券签，相信是中獎先兆，所以一大清早來到店舖試手氣，結果真的可以過肥年。

彩券行高興地放炮竹慶祝，希望招來更多財運。（網上影片截圖）

總獎金逾172億新台幣 中獎率高達接近7成

楊老闆表示，昨晚（16日）見到辦公枱有有飛蛾，都認為是吉兆，豈料真的應驗，刮出100萬新台幣（約25萬港元）大獎，店方高興地放炮竹慶祝，希望招來更多財運。

「2,000萬（約510萬港元）超級紅包」今年取消二獎「200萬（約51萬港元）加平治」，將獎金加到100萬新台幣（約25萬港元）獎項，名額比去年多出200個，總共1,200個，頭獎與百萬獎項名額史上最多，超過797萬個，總獎金逾172億新台幣（約43.9億港元），刷新歷史記錄，中獎率高達69.33%。

（綜合）