屋苑垃圾房有機關！住戶開門牽動繩索拉起桶蓋　網民讚：民間智慧

有時候花一些小心思，便能讓日常生活變得輕鬆。近日部份網民分享自己所住大廈的垃圾房設計，顯示當有人推開門，便會有繩索的小機關順勢掀起垃圾桶蓋，更笑言假如晚上扔垃圾時忘記該機關，也會被「自動彈開」的垃圾桶蓋嚇到。影片引來大批網民熱議，不少人大讚相關管理處的用心，「要攞諾貝爾獎」、「懷疑係退休工程師做保安嘅作品」。



近日部份網民分享自己所住大廈的垃圾房設計，顯示當有人推開門，便會有繩索的小機關順勢掀起垃圾桶蓋。（Threads影片截圖）

網民分享所住大廈垃圾房機關

2名網民日前先後在社交平台Threads上傳影片，分享自己所住大廈的垃圾房設計。其中1名在文中直言欣賞「佢個timing、佢個精準度」，片段則顯示片主一推開房門，1條連接垃圾桶蓋、天花板、牆身和房門的繩索，便會拉起桶蓋，讓機關借助推門的力度，使桶蓋被掀起。該影片引來大批網民討論，有人則同樣上傳自己大廈垃圾房相同設計的影片，並笑言「夜晚掉垃圾唔記得佢會自動彈開係會嚇親的」，又指該設計已存在10多年。

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網民激讚「民間智慧」

帖文一出，隨即引來不少網民熱議，更紛紛大讚設計方便住戶扔垃圾時不用碰到垃圾桶，直言設計者充份展示「民間智慧」，留言指「垃圾桶：主人你返嚟啦？啊～」、「100分！要推廣出去全香港樓宇安裝！」、「智慧應用喺日常生活度簡直係高手」、「真係好，仲可以防止啲人擺袋垃圾喺垃圾桶上」、「呢個係好實用同乾淨衛生嘅發明」。不過，也有部份人指其實在多年前已有大廈使用相關設計，「8年前已有物管公司咁做」、「疫情時呢個設計大派用場」。