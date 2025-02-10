最慘綠帽男！受妻慫恿到黑市賣腎養家　狠妻捲走賣腎錢與情夫私奔

愛妻的顧家男人，竟落得人財兩失慘戴綠帽的下場，甚至連腎都少了1個！印度1名男子受妻子慫恿，決定冒險於黑市賣腎換錢改善家中經濟狀況，殊不知妻子原來早已有婚外情，只想拿走丈夫的「賣腎錢」與情夫私奔。當男子得知真相時，妻子早已拋夫棄女，帶着錢與情夫同居，令他後悔莫及。



印度1名男子受妻子慫恿，決定於黑市賣腎換錢改善家中經濟，妻子卻奪走「賣腎錢」與情夫私奔。（GettyImages）

稱賣腎可讓女兒接受高等教育及作嫁妝

綜合印媒報道，印度西孟加拉邦1名人妻以家庭經濟困難為由向丈夫施壓，慫恿他去賣腎改善家中經濟。人妻聲稱，賣腎的錢可以讓10歲女兒接受高等教育，還可當作將來嫁妝，日後更容易為女兒安排婚姻。男子在妻子長期「枕邊風」影響下，加上顧及妻女的將來，終於決定同意賣腎。

據《印度斯坦時報》指出，印度自1994年起已將人體器官買賣定為非法行為。不過因為器官捐贈者不足，因此當地黑市器官買賣仍然存在，而這名男子為了家庭決定鋌而走險，選擇在黑市賣腎。

狠妻奪走丈夫賣腎錢私奔

男子經過1年的「資料搜集」，在3個月前經黑市找到1名買家，並以100萬盧比（約8.9萬港元）的價格，動手術將1顆腎摘下賣給對方。剛完成手術的他將賣腎得來的血汗錢交給妻子處理，本以為可以就此脫貧讓家人過上寬裕生活，誰知妻子一拿到錢後，就拋夫棄女離家出走。

妻子為攢錢與情人私奔，竟謀劃慫恿丈夫賣腎，然後奪走賣腎錢。（GettyImages）

男子事後查證發現原來妻子早已出軌，與在網上結識的畫家達斯（Ravi Das）發展出婚外情。妻子為攢錢與情人私奔，竟謀劃慫恿丈夫賣腎，最後帶上家中積蓄連賣腎錢捲款私奔。慘戴綠帽的賣腎男只好向警方報案，而警方調查後發現他的妻子與達斯正在巴拉克普爾（Barrackpore）同居。

男子找上門對質被拒諸門外

男子得知這個消息，於是帶着女兒及父母前往妻子現居地，想與她對質，卻一直被拒之門外。而妻子更懶理丈夫與女兒哀求，狠心表示「隨便你怎麼做，我會發離婚信的」。

（綜合）