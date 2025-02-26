丈夫性侵妻子！分居妻想返娘家遭夫強壓圖硬上　後續她反助求情？

台灣發生丈夫性侵妻子案件。台北1名男子不滿分居妻子整理個人物品後想返回娘家，將她壓制床上，強行脫去其衣物猥褻，正當想做進一步行動時，妻子極力抵抗，但丈夫仍然緊抓其雙手，並用手指和生殖器磨蹭女方下體，直到妻子大叫「救命、強暴」，丈夫才肯鬆手。



妻子事後報警提告，涉案丈夫一度被控強制性交未遂等罪名，但受害人決定和解，並為丈夫求情，案件仍在處理中。



女受害人遭丈夫猥褻，脫身後報案。（示意圖/gettyimages）

分居妻收拾物品 撞正丈夫回家

台媒於今年2月報道，涉事夫妻去年開始分居，妻子有一天獨自返回住所，打算整理個人物品搬回娘家，豈料丈夫突然返家見到這一幕，竟趁妻子沿樓梯走上閣樓樓梯時，突從後方強行將她抱住。妻子即時掙扎，但因用力過猛滑落樓梯，左腳踝扭傷。

惟丈夫不但沒有收手，反而將妻子拖往房內壓制床上，強行脫去其上衣猥褻，女方取起手機架反擊，同時自捶頭部和自咬左手手腕自殘，希望迫使丈夫停手。

被捕男子接受調查期間承認事件。（示意圖/gettyimages）

丈夫企圖作進一步行動 妻子大叫掙脫

但丈夫仍然繼續用單手抓住妻子雙手，另一隻手趁機褪去其瑜珈緊身褲，並用手指和生殖器磨蹭妻子下體，又試圖作進一步行動。妻子大叫「救命、強暴」，男方聞言才肯停手，妻子掙脫後報警求助。警方蒐集案發現場照片和女方驗傷報告，然後將涉案男子拘捕，他接受調查期間承認犯案。

士林地檢署完成調查，擬以強制性交未遂等罪名起訴被告，但考慮到雙方已和解，受害人選擇原諒被告，希望法院從輕量刑判處緩刑，案件目前處於處理階段，未有判決結果。

（ETtoday新聞雲）